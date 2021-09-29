Заря – Рома. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги конференций
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Il Romanista
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 2-го тура группового раунда Лиги конференций между луганской "Зарей" и римской "Ромой".
Ничего себе вывеска! Матч между украинской и итальянской командами пройдет в рамках третьего по значимости клубного европейского турнира. Кто выйдет в старте у Жозе Моуриньо? Сумеет ли команда Скрипника добиться результата? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 30 сентября – в 19:40 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко
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