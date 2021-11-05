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Форвард ЦСКА София: Не забили, хотя у нас был момент, а Заря это сделала

Лига конференций
(1 голосов)

Болгарский клуб проиграл луганчанам

Форвард ЦСКА София: Не забили, хотя у нас был момент, а Заря это сделала

Фото: cska.bg

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Нападающий "ЦСКА" София Яник Вилдсхут прокомментировал поражение от "Зари" (0:2) в 4-м туре Лиги конференций.

"Этот матч похож на наш первый с "Зарей", когда мы не забили, хотя у нас был момент, а соперник это сделал. В первом тайме у меня были моменты, но я принимал неправильные решения. Сейчас мы проанализируем матч и в следующем таких ошибок не допустим.

У меня много моментов, но я не забиваю. Это то, чего мне не хватает. Если я это исправлю – будет здорово. Команда и тренеры вселяют в меня уверенность в себе, мой первый гол будет забит. Иногда начинаешь сомневаться, когда тебе нужно принимать важные решения. Я много тренируюсь, и должен продолжать. Надеюсь, момент, когда я забью, наступит скоро", – сказал Вилдсхут.

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В статье: Заря (Луганск) ЦСКА (София)
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Источник:
cska.gong.bg

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