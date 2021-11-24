Рома - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Очень важный матч не только для "Зари", но и для украинской Ассоциации в целом. В нем будет определяться, сохранит ли "Заря" шансы на еврокубковую весну. Чтобы бороться и в последнем туре, нужно в пятом туре в Риме не проиграть "Роме". Если же случится поражение, запасным вариантом может быть матч между "Буде-Глимтом" и ЦСКА (София). Там нужно, чтобы не проиграли болгары.

Ситуация трудная, но не критическая. Ничего нереального. "Заря" Виктора Скрипника уже не раз демонстрировала способность выпутываться из затруднительных положений. Поэтому ждем и сейчас хорошего футбола. Матч Лиги конференций состоится в четверг, 25-го ноября 2021-го года, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине. Также сигнал будет ретранслироваться на платформе Воля ТВ.

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