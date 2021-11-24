Рома - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Рома - Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.11.2021 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
фото - ФК "Зоря" Луганськ
Очень важный матч не только для "Зари", но и для украинской Ассоциации в целом. В нем будет определяться, сохранит ли "Заря" шансы на еврокубковую весну. Чтобы бороться и в последнем туре, нужно в пятом туре в Риме не проиграть "Роме". Если же случится поражение, запасным вариантом может быть матч между "Буде-Глимтом" и ЦСКА (София). Там нужно, чтобы не проиграли болгары.
Ситуация трудная, но не критическая. Ничего нереального. "Заря" Виктора Скрипника уже не раз демонстрировала способность выпутываться из затруднительных положений. Поэтому ждем и сейчас хорошего футбола. Матч Лиги конференций состоится в четверг, 25-го ноября 2021-го года, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине. Также сигнал будет ретранслироваться на платформе Воля ТВ.
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем вам следить за событиями матча в матч-центре UA-Футбол >>> Это текстовая трансляция поединка в живом времени. Также только на нашем сайте вы найдете АУДИО-трансляцию поединка – звуковой комментарий о событиях матча в живом времени. Подписывайтесь на YouTube-канал "Подкасты UA-Футбол" и не упустите главного.
Также не забывайте о производных еврокубков – влиянии этого (и других) матча на Таблицу коэффициентов, на клубный рейтинг "Зари", какие расклады будут в следующей Лиге конференций, корзины и потенциальные соперники – все это в нашем профильном телеграмм-канале о еврокубках и еврокоэффициентах. Подписаться можно ЗДЕСЬ >>>
Популярное сейчас
- Буяльский: Эрнандес сказал, что фол был, судья - что я принимал мяч не в сторону ворот
- Вернидуб: Мы уже смогли доказать, что Шериф - это имя в футболе
- Динамо без евровесны, Яремчук не забил Барсе, Шевчук в Вересе. Главные новости за 23 ноября
- Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Рома - Заря
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова