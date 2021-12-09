Заря установила личный рекорд в еврокубках
Чуточку позитива
Фото - ФК Зоря / Автор невідомий
"Заря" закончила свое выступление в еврокубках 2021/22, не выйдя из группы Лиги конференций. Впрочем, в отличие от "Шахтера" и "Динамо", установивших личные антирекорды последнего времени, "Заря" установила свой рекорд. Впервые в своей истории она набрала в Таблицу коэффициентов и личный рейтинг клуба пять очков.
Две победы над ЦСКА (София, Болгария) и ничья с "Буде-Глимтом" (Норвегия) дали пять евроочков. Раньше максимальным достижением "Зари" были четыре евроочка за сезон (2014/15, 2017/18, 2019/20, 2020/21).
Также стоит отметить, что это личный рекорд "Зари" по количеству набранных турнирных очков в группе – семь. Раньше максимальным значением были шесть баллов.
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