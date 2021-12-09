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Заря установила личный рекорд в еврокубках

Лига конференций
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Заря установила личный рекорд в еврокубках

Фото - ФК Зоря / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Заря" закончила свое выступление в еврокубках 2021/22, не выйдя из группы Лиги конференций. Впрочем, в отличие от "Шахтера" и "Динамо", установивших личные антирекорды последнего времени, "Заря" установила свой рекорд. Впервые в своей истории она набрала в Таблицу коэффициентов и личный рейтинг клуба пять очков.

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Две победы над ЦСКА (София, Болгария) и ничья с "Буде-Глимтом" (Норвегия) дали пять евроочков. Раньше максимальным достижением "Зари" были четыре евроочка за сезон (2014/15, 2017/18, 2019/20, 2020/21).

Также стоит отметить, что это личный рекорд "Зари" по количеству набранных турнирных очков в группе – семь. Раньше максимальным значением были шесть баллов.

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В статье: Заря (Луганск)
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Комментарии (5)
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Zolotoy Myach (Chicago)
09.12.2021 в 22:49
Есть ли сборная по бадминтону? Хотя, наверняка и там тоже лузеры
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KadimXa (Харьков)
09.12.2021 в 22:14
Вау рекорд в третьем по силе евротурнире от третьей по силе команды Украины...
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2021 в 22:07
Всі троє "обрекордились". Такої ганьби ще не було.
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+1
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
09.12.2021 в 22:11
обидно другое - в следующем сезоне будет точно такой же позор. и случится это по все той же причине: украинский футбол уничтожен.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2021 в 22:16
А павелка вон з яким радісним хлєбалом святкує.
+1
0


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