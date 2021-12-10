Илья Близнюк: Понравился настрой Зари - луганчане хотели завершить евросезон победой

Известный тренер Илья Близнюк прокомментировал игру "Зари" в последнем матче группового этапа Лиги Конференций против норвежского "Буде-Глимт". Луганчане сыграли 1:1 и финишировали на третьем месте в группе.

"Прежде всего, понравился настрой футболистов "Зари" - просматривался заряд на положительный результат, в каждом эпизоде отдавались, хотели закончить евросезон победой. Построили грамотно игру от обороны, отходили за линию мяча, тем самым создавая плотность между линиями. Забили классный гол со штрафного, хотя не обошлось без ошибки вратаря.

Все шло к победному результату, если бы Громов во втором тайме исполнил буллит, выход один на один, но подвело мастерство. Забей второй мяч, и наверняка игра была бы сделана. К сожалению, это наш бич - не умение распоряжаться голевыми моментами.

После этого "Буде-Глимт" добавил в мотивации сравнять счет, что сделали с успехом, а в концовке хотели додавить луганчан, но те за счет грамотной организации игры выстояли. В последние десять минут хозяева думали о ничьей, старались не раскрываться, чтобы не получить гол на последних минутах матча. Норвежская команда понравилась, хорошо поставленная игра, хорошее движение, в физическом плане все в порядке, а также вышколены тактически. Что бросилось в глаза, в первом тайме при потере мяча вся команда молниеносно применяла высокий прессинг и с успехом отбирала мяч. Отсюда и высокий показатель владения мячом за игру, 15 ударов, 9 угловых, это говорит о том, что они доминировали на поле.

"Заря" играла вторым номером от обороны, и это ее первый прагматичный матч. В некоторых прошедших поединках луганчане много пропускали, позволяли создавать моменты у своих ворот, то против "Буде" все прошло по-другому. Гости смогли создать только один голевой момент в середине первого тайма, и больше "Заря" не зевала. Была самоотдача, строгое выполнение установки, каждый игрок играл на оборону, эпизод, а также на атаку, учувствовали во всех командных действиях.

Игру, которую показала "Заря", а также ничейный результат можно считать приемлемыми".

Напомним, в воскресенье "Заря" сыграет последний в 2021-м году матч – луганчане в Киеве встретятся с киевским "Динамо". Начало игры в 17:00. На UA-Футбол буде текстовая трансляция поединка.