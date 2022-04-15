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"Фейеноорд наказал нас за наши ошибки". Качараба - о вылете Славии из ЛК

Лига конференций
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Команда украинца прекращает борьбу в турнире

"Фейеноорд наказал нас за наши ошибки". Качараба - о вылете Славии из ЛК

Фото: slavia.cz

Новина українською

Украинский защитник "Славии" Тарас Качараба поделился эмоциями от ответного матча против "Фейеноорда" (1:3) в 1/4 финала Лиги конференций (1:3).

"Это был трудный матч для обеих команд. Мы знали, что происходит. Мы с "Фейеноордом" знали силу друг друга в атаке, ведь обе команды – атакующие. Однако, я думаю, что "Фейеноорд" сыграл немного опытнее, наказал нас за наши ошибки.

Я не хочу сказать, что мы проиграли из-за второго гола. Это футбол. Мы совершили ошибку в первом тайме, и мы все несем за это ответственность. Надо учиться этому, это хорошая школа для нас.

"Фейенорд" показал нам больше опыта, умственного и футбольного. Они сделали все лучшее. Мы потерялись. Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, которую они продемонстрировали. Снимаю шляпу, атмосфера была фантастической. Мне понравился матч, мы постоянно слышали их, они толкали нас вперед. Но это футбол, ошибки случаются. К сожалению, идем дальше не мы, а "Фейеноорд".

Команда пропустила быстрый первый гол. Ошибки случаются, но это не имеет значения. Мы получили ненужный гол, но все хотели идти дальше, боролись как команда. Этого не произошло и, к сожалению, мы не прошли.

Путь в четвертьфинал Лиги конференций – фантастическое путешествие. В прошлом году я играл в еврокубках с "Либерецом", и это тоже было здорово. С такой командой отлично играть, я буду помнить это всю жизнь. Но наше путешествие не заканчивается, у нас впереди чемпионат, мы должны удерживать лидерство. И готовиться к следующему году. Мы стремимся занять первую строчку в лиге и бороться так, как "Славия" борется каждый год", - сказал Качараба.

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В статье: Тарас Качараба Фейеноорд (Роттердам) Славия (Прага)
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Источник:
ФК Славия

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