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Удачно засушили. Марсель – Фейеноорд 0:0. Видеообзор полуфинала Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Марсель - Фейеноорд ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.05.2022 ⋇ Лига конференций на UA-Футбол

Удачно засушили. Марсель – Фейеноорд 0:0. Видеообзор полуфинала Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Фейеноорд" точно не был ярким фаворитом пары, но нидерландцам удалось проявить свои сильные качества, а слабые – замаскировать. В ответном матче полуфинала ЛК "Фейеноорд" сознательно играл на удержание счета (домашнее преимущество в один мяч) и добился своего. И теперь сыграет в финале первого в истории розыгрыша Лиги конференций.

"Марсель" вылетел, но ничья позволила ему потеснить в списке рейтинга клубов киевское "Динамо", что в случае выхода провансальцев в следующую Лигу чемпионов (а шансы на это немалые) повлияет на посев второй команды Украины.

Смотрите, как развивались события, в видеообзоре поединка Лиги конференций.

Лига конференций, 1/2 финала
Марсель - Фейенорд 0:0

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В статье: Марсель Фейеноорд (Роттердам) Лига конференций
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