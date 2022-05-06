Удачно засушили. Марсель – Фейеноорд 0:0. Видеообзор полуфинала Лиги конференций

"Фейеноорд" точно не был ярким фаворитом пары, но нидерландцам удалось проявить свои сильные качества, а слабые – замаскировать. В ответном матче полуфинала ЛК "Фейеноорд" сознательно играл на удержание счета (домашнее преимущество в один мяч) и добился своего. И теперь сыграет в финале первого в истории розыгрыша Лиги конференций.

"Марсель" вылетел, но ничья позволила ему потеснить в списке рейтинга клубов киевское "Динамо", что в случае выхода провансальцев в следующую Лигу чемпионов (а шансы на это немалые) повлияет на посев второй команды Украины.

Смотрите, как развивались события, в видеообзоре поединка Лиги конференций.

Лига конференций, 1/2 финала

Марсель - Фейенорд 0:0