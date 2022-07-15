Ворскла покажет еврокубковый матч против АИКа на клубном YouTubе-канале

Уже в конце июля полтавская "Ворскла" будет стартовать в Лиге Конференций. Соперником команды Скрипника будет шведский "АИК".

Пресс-служба полтавчан объявила, что домашний матч данной стадии квалификации будут показаны на клубном YouTubе-канале. Встреча состоится 21-го июля.

Отметим, что официальный транслятор еврокубков в Украине - MEGOGO, однако матчи второго раунда квалификации не входят в пакет от УЕФА. Потому клубы сами распоряжаются продажей трансляций.