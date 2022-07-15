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Ворскла покажет еврокубковый матч против АИКа на клубном YouTubе-канале

Лига конференций
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Доступная трансляция для всех

Ворскла покажет еврокубковый матч против АИКа на клубном YouTubе-канале

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Уже в конце июля полтавская "Ворскла" будет стартовать в Лиге Конференций. Соперником команды Скрипника будет шведский "АИК".

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Пресс-служба полтавчан объявила, что домашний матч данной стадии квалификации будут показаны на клубном YouTubе-канале. Встреча состоится 21-го июля.

Отметим, что официальный транслятор еврокубков в Украине - MEGOGO, однако матчи второго раунда квалификации не входят в пакет от УЕФА. Потому клубы сами распоряжаются продажей трансляций.

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В статье: Ворскла (Полтава) АИК
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