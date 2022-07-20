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Ворскла - АИК: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Конференций

Лига конференций
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Полтавчане во второй раз попытаются пройти квалификацию молодого турнира

Ворскла - АИК: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Конференций

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
Новина українською

Как и многие другие команды украинского первенства, после 24-го февраля полтавская "Ворскла" серьезно изменилась. Команду покинули легионеры, команда пыталась искать новичков на стороне, команда рассталась с Юрием Максимовым и была отдана в руки Виктору Скрипнику. В общем, изменения серьезного масштаба, которые пока непонятно к чему приведут.

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Свой первый официальный матч в военное время полтавчане проведут в Швеции. В рамках двухматчевого противостоянии в квалификации Лиги Конференций они попытаются одолеть непростой "АИК". В условиях войны в Украине международные игры проводить не выйдет, а потому и первый, и второй матч стороны решили провести в Швеции. А что, удобно.

Смотрите матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций в четверг, 21-го июля. Начало игры в 20:00. В свободном доступе матч можно будет увидеть на официальном Youtube-канале "Ворсклы".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ворскла" - "АИК" на UA-Футбол>>

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В статье: Ворскла (Полтава) АИК (Швеция)
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