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Ворскла потеряла двух ключевых игроков перед матчем с АИКом в ЛК
Полтавский клуб начинает еврокубковый сезон
Фото: ФК Ворскла
Сегодня, 21 июля полтавская "Ворскла" начинает еврокубковый сезон в Лиге конференций 2022/23. Полтавчане в рамках 2-го квалификационного раунда встретятся со шведским клубом "АИК".
Встреча пройдет в Стокгольме на Stockholm Arena и начнется в 20:00 (киевское время).
Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник определился со списком игроков, на которых он может рассчитывать. Всего в заявке 25 исполнителей.
- Вратари: Ризнык, Ткаченко, Исенко, Домолега;
- Защитники: Пердута, Филипе, Бацула, Якубу, Яворский, Изотов, Крупский, Хрипчук, Зайков, Мельничук;
- Полузащитники: Пуцлин, Черныш, Челядин, Амилькар, Кулаковский, Олейник;
- Нападающие: Кравчук, Степанюк, В. Тилль, Козиренко, Марлисон.
Из-за разной степени повреждения команде не смогут помочь Владимир Чеснаков и Александр Скляр.
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