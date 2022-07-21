Ворскла потеряла двух ключевых игроков перед матчем с АИКом в ЛК

Сегодня, 21 июля полтавская "Ворскла" начинает еврокубковый сезон в Лиге конференций 2022/23. Полтавчане в рамках 2-го квалификационного раунда встретятся со шведским клубом "АИК".

Встреча пройдет в Стокгольме на Stockholm Arena и начнется в 20:00 (киевское время).

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник определился со списком игроков, на которых он может рассчитывать. Всего в заявке 25 исполнителей.

Вратари: Ризнык, Ткаченко, Исенко, Домолега;

Ризнык, Ткаченко, Исенко, Домолега; Защитники: Пердута, Филипе, Бацула, Якубу, Яворский, Изотов, Крупский, Хрипчук, Зайков, Мельничук;

Пердута, Филипе, Бацула, Якубу, Яворский, Изотов, Крупский, Хрипчук, Зайков, Мельничук; Полузащитники: Пуцлин, Черныш, Челядин, Амилькар, Кулаковский, Олейник;

Пуцлин, Черныш, Челядин, Амилькар, Кулаковский, Олейник; Нападающие: Кравчук, Степанюк, В. Тилль, Козиренко, Марлисон.

Из-за разной степени повреждения команде не смогут помочь Владимир Чеснаков и Александр Скляр.