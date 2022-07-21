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Ворскла потеряла двух ключевых игроков перед матчем с АИКом в ЛК

Лига конференций
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Полтавский клуб начинает еврокубковый сезон

Ворскла потеряла двух ключевых игроков перед матчем с АИКом в ЛК

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Сегодня, 21 июля полтавская "Ворскла" начинает еврокубковый сезон в Лиге конференций 2022/23. Полтавчане в рамках 2-го квалификационного раунда встретятся со шведским клубом "АИК".

Встреча пройдет в Стокгольме на Stockholm Arena и начнется в 20:00 (киевское время).

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник определился со списком игроков, на которых он может рассчитывать. Всего в заявке 25 исполнителей.

  • Вратари: Ризнык, Ткаченко, Исенко, Домолега;
  • Защитники: Пердута, Филипе, Бацула, Якубу, Яворский, Изотов, Крупский, Хрипчук, Зайков, Мельничук;
  • Полузащитники: Пуцлин, Черныш, Челядин, Амилькар, Кулаковский, Олейник;
  • Нападающие: Кравчук, Степанюк, В. Тилль, Козиренко, Марлисон.

Из-за разной степени повреждения команде не смогут помочь Владимир Чеснаков и Александр Скляр.

Читайте такжеВорскла - АИК. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 21 июля 2022

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В статье: Ворскла (Полтава) АИК (Швеция)
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Источник:
vorskla.com

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