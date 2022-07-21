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ЛК. Второй квалификационный раунд. Бушман не помог дебютанту еврокубков не проиграть
Результаты первых матчей стадии
Фото - uefa.com / Автор невідомий
Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 106 команд, разделенных на 53 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча (дома и на выезде без правила выездного гола). Победители по сумме двух игр пройдут в третий квалификационный раунд, проигравшие попрощаются с еврокубками.
Базовый день первых матчей – 21-е июля. Но несколько матчей состоялось раньше.
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"Кызылжар" (Казахстан) - "Осиек" (Хорватия) 1:2
Голы: Неясмич (автогол) 83 - Топчагич 53, Кляйнхаслер 76
Вилучення: Гьян Мартинс 68 (две желтые "Кызылжар")
Для "Кызылжара" это абсолютный дебют в еврокубках. Поэтому было бы слишком голословно требовать от представителя Казахстана сенсации против опытного "Осиека", хотя бой команда, цвет которой защищает украинец Юрий Бушман (отыграл девяносто минут), дала. Первый тайм закончила с равным счетом, а вот во втором пропустила дважды.
Учитывая, что уже при 0:2 хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Гьяна Мартинса, один отыгранный гол в конце и сохранение шансов на общий успех – неплохой результат.
Хорватия – конкурент Украины в Таблице коэффициентов. Констатируем: в ее копилку идет один балл.
"Лиепая" (Латвия) 17:00 "Янг Бойз" (Швейцария)
"Кайрат" (Казахстан) 17:00 "Кишварда" (Венгрия)
"Тобол" (Казахстан) 17:00 "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)
"Валмиера" (Латвия) 18:00 "Шкендия" (Северная Македония)
"Арарат-Армения" (Армения) 18:00 "Пайде" (Эстония)
"Македония" ГП (Северная Македония) 18:30 ЦСКА (София, Болгария)
"Лех" (Польша) 19:00 "Динамо" (Батуми, Грузия)
СИК (Финляндия) 19:00 "Лиллестрем" (Норвегия)
"Мольде" (Норвегия) 19:00 "Эльфсборг" (Швеция)
"Погонь" (Польша) 19:00 "Брондбю" (Дания)
"Зира" (Азербайджан) 19:00 "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)
"Сабуртало" (Грузия) 19:00 FCSB (Румыния)
КуПС (Финляндия) 19:00 "Милсами" (Молдова)
"Копер" (Словения) 19:00 "Вадуц" (Лихтенштейн)
"Ружомберок" (Словакия) 19:30 "Рига" (Латвия)
"Судува" (Литва) 19:30 "Виборг" (Дания)
"Сент-Джозеф" (Гибралтар) 20:00 "Славия" (Чехия)
"Базель" (Швейцария) 20:00 "Крузейдерс" (Северная Ирландия)
"Левски" (Болгария) 20:00 ПАОК (Греция)
"Спарта" (Прага, Чехия) 20:00 "Викинг" (Норвегия)
"Рапид" (Вена, Австрия) 20:00 "Лехия" (Гданьск, Польша)
"Антверпен" (Бельгия) 20:00 "Дрита" (Косово)
"Фехервар" (Венгрия) 20:00 "Габала" (Азербайджан)
"Гзира" (Мальта) 20:00 "Роднички" (Сербия)
Б36 (Фарерские острова) 20:00 "Тре-Фиори" (Сан-Марино)
"Петрокуб" (Молдова) 20:00 "Лачи" (Албания)
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