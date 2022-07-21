ЛК. Второй квалификационный раунд. Бушман не помог дебютанту еврокубков не проиграть

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 106 команд, разделенных на 53 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча (дома и на выезде без правила выездного гола). Победители по сумме двух игр пройдут в третий квалификационный раунд, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Базовый день первых матчей – 21-е июля. Но несколько матчей состоялось раньше.

"Кызылжар" (Казахстан) - "Осиек" (Хорватия) 1:2

Голы: Неясмич (автогол) 83 - Топчагич 53, Кляйнхаслер 76

Вилучення: Гьян Мартинс 68 (две желтые "Кызылжар")

Для "Кызылжара" это абсолютный дебют в еврокубках. Поэтому было бы слишком голословно требовать от представителя Казахстана сенсации против опытного "Осиека", хотя бой команда, цвет которой защищает украинец Юрий Бушман (отыграл девяносто минут), дала. Первый тайм закончила с равным счетом, а вот во втором пропустила дважды.

Учитывая, что уже при 0:2 хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Гьяна Мартинса, один отыгранный гол в конце и сохранение шансов на общий успех – неплохой результат.

Хорватия – конкурент Украины в Таблице коэффициентов. Констатируем: в ее копилку идет один балл.

"Лиепая" (Латвия) 17:00 "Янг Бойз" (Швейцария)

"Кайрат" (Казахстан) 17:00 "Кишварда" (Венгрия)

"Тобол" (Казахстан) 17:00 "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)

"Валмиера" (Латвия) 18:00 "Шкендия" (Северная Македония)

"Арарат-Армения" (Армения) 18:00 "Пайде" (Эстония)

"Македония" ГП (Северная Македония) 18:30 ЦСКА (София, Болгария)

"Лех" (Польша) 19:00 "Динамо" (Батуми, Грузия)

СИК (Финляндия) 19:00 "Лиллестрем" (Норвегия)

"Мольде" (Норвегия) 19:00 "Эльфсборг" (Швеция)

"Погонь" (Польша) 19:00 "Брондбю" (Дания)

"Зира" (Азербайджан) 19:00 "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

"Сабуртало" (Грузия) 19:00 FCSB (Румыния)

КуПС (Финляндия) 19:00 "Милсами" (Молдова)

"Копер" (Словения) 19:00 "Вадуц" (Лихтенштейн)

"Ружомберок" (Словакия) 19:30 "Рига" (Латвия)

"Судува" (Литва) 19:30 "Виборг" (Дания)

"Сент-Джозеф" (Гибралтар) 20:00 "Славия" (Чехия)

"Базель" (Швейцария) 20:00 "Крузейдерс" (Северная Ирландия)

"Левски" (Болгария) 20:00 ПАОК (Греция)

"Спарта" (Прага, Чехия) 20:00 "Викинг" (Норвегия)

"Рапид" (Вена, Австрия) 20:00 "Лехия" (Гданьск, Польша)

"Антверпен" (Бельгия) 20:00 "Дрита" (Косово)

"Фехервар" (Венгрия) 20:00 "Габала" (Азербайджан)

"Гзира" (Мальта) 20:00 "Роднички" (Сербия)

Б36 (Фарерские острова) 20:00 "Тре-Фиори" (Сан-Марино)

"Петрокуб" (Молдова) 20:00 "Лачи" (Албания)