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Пердута: У АИКа отметил бы линию атаки, там есть кому бороться и забивать

Лига конференций
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Защитник "Ворсклы" - о предстоящем матче в Лиге конференций

Пердута: У АИКа отметил бы линию атаки, там есть кому бороться и забивать

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Защитник "Ворсклы" Игорь Пердута поделился ожиданиями от матча с АИКом во втором раунде отборочного раунда Лиги конференций. Поединок состоится сегодня, 21 июля и начнется в 20:00.

– Насколько трудно было так долго находиться за пределами страны, тренируясь и проводя товарищеские матчи?

– Мы благодарны вам за теплый прием. Трудно, конечно, мы переживаем каждый следующий день нашей родной страны. Держим кулаки за наших воинов, защищающих нашу независимость. Мы знаем, что победим обязательно, и все будет Украина.

Можете описать общую ситуацию во время войны в Полтаве?

– Здесь не стоит выделять какие-то города. Ситуация тяжелая по всей стране. Более или менее безопасно в том или ином регионе – это относительно. Ситуация изменчива, но мы видим, как изверги запускают ракеты по разным городам Украины.

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– Какого вы мнения об АИК и шведской лиге в целом?

Мы тщательно готовились к этому противостоянию во время нашего польского этапа сборов. АИК – однозначно сильный оппонент. Как защитник, отметил бы линию атаки, там есть кому бороться и забивать.

– Какая она, "Ворскла" после прихода нового тренера?

– Мы уже некоторое время провели в совместной работе с новым тренерским штабом. Вполне поняли их требования к нам. По составу, да, команда значительно изменилась по сравнению с довоенным временем. Впрочем, на что мы способны сейчас, увидим на поле.

– Что для вас будет значить победа в двухматчевом противостоянии с АИКом?

– Мы приехали сюда не как туристы, поэтому будем требовательны к себе на все сто процентов. Уверен, футболисты команды АИК имеют такие же планы, так что просто дождемся игры, когда все решится на поле, - сказал Пердута.

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В статье: Ворскла (Полтава) АИК (Швеция) Игорь Пердута
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Источник:
ФК Ворскла

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