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Ворскла - АИК: смотреть онлайн, видеотрансляция
Еще один украинский клуб начинает еврокубковый путь
Фото: ФК Ворскла
Вчера киевское "Динамо" сыграло против "Фенербахче" в квалификации Лиги Чемпионов. Сегодня свой путь в еврокубках нового сезона начинает полтавская "Ворскла". Сильно обновленные "зелено-белые" проведут первую встречу под руководством Виктора Скрипника, встретившись с "АИКом".
Оба матча, к слову, пройдут в Швеции, на родной земле полтавского оппонента. Начало сегодняшний игры - в 20:00
"Ворскла" 20:00 "АИК"
Лига Конференций, второй отборочный раунд. 1-й матч
21 июля, Стокгольм, стадион "Стокхольмс"
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