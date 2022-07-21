Ворскла - АИК: смотреть онлайн, видеотрансляция

Вчера киевское "Динамо" сыграло против "Фенербахче" в квалификации Лиги Чемпионов. Сегодня свой путь в еврокубках нового сезона начинает полтавская "Ворскла". Сильно обновленные "зелено-белые" проведут первую встречу под руководством Виктора Скрипника, встретившись с "АИКом".

Оба матча, к слову, пройдут в Швеции, на родной земле полтавского оппонента. Начало сегодняшний игры - в 20:00

"Ворскла" 20:00 "АИК"

Лига Конференций, второй отборочный раунд. 1-й матч

21 июля, Стокгольм, стадион "Стокхольмс"