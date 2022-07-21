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Ворскла - АИК: смотреть онлайн, видеотрансляция

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Еще один украинский клуб начинает еврокубковый путь

Ворскла - АИК: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
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Вчера киевское "Динамо" сыграло против "Фенербахче" в квалификации Лиги Чемпионов. Сегодня свой путь в еврокубках нового сезона начинает полтавская "Ворскла". Сильно обновленные "зелено-белые" проведут первую встречу под руководством Виктора Скрипника, встретившись с "АИКом".

Оба матча, к слову, пройдут в Швеции, на родной земле полтавского оппонента. Начало сегодняшний игры - в 20:00

Читайте такжеВорскла - АИК. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 21 июля 2022

"Ворскла" 20:00 "АИК"

Лига Конференций, второй отборочный раунд. 1-й матч
21 июля, Стокгольм, стадион "Стокхольмс"

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В статье: Ворскла (Полтава) АИК
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