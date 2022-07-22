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Нападающий АИК: В матче с Ворсклой с нами случилась катастрофа
Шведская команда уступила полтавчанам
Фото: wikipedia.org
Шведский форвард "АИК" Йон Гвидетти прокомментировал поражение от "Ворсклы" (2:3) в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций.
"Это было очень плохо. Совершенно невероятно. Надо было просто прийти и выиграть футбольный матч. Это было очень плохо, это была катастрофа. Мы должны играть лучше. Нам нужно проснуться.Читайте такжеСкрипник: Парни бились за нашу страну
Да, последний гол был голом мечты, и с ним можно только поздравить. Но давайте будем честными – как мы можем забить, если мы не можем хоть раз доставить мяч в штрафную? Невозможно забить от углового флажка", — сказал Гвидетти.
Ответный матч между командами состоится 27 июля.
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