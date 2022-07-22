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Нападающий АИК: В матче с Ворсклой с нами случилась катастрофа

Лига конференций
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Шведская команда уступила полтавчанам

Нападающий АИК: В матче с Ворсклой с нами случилась катастрофа

Фото: wikipedia.org

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Шведский форвард "АИК" Йон Гвидетти прокомментировал поражение от "Ворсклы" (2:3) в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций.

"Это было очень плохо. Совершенно невероятно. Надо было просто прийти и выиграть футбольный матч. Это было очень плохо, это была катастрофа. Мы должны играть лучше. Нам нужно проснуться.

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Да, последний гол был голом мечты, и с ним можно только поздравить. Но давайте будем честными – как мы можем забить, если мы не можем хоть раз доставить мяч в штрафную? Невозможно забить от углового флажка", — сказал Гвидетти.

Ответный матч между командами состоится 27 июля.

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В статье: Ворскла (Полтава) АИК (Швеция) Йон Гвидетти
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Источник:
Aftonbladet

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