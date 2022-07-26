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АИК - Ворскла: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Конференций

Лига конференций
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Первый поединок удалось завершить успешно

АИК - Ворскла: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Конференций

фото - ФК Ворскла, автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" смогла удивить многих в недавнем матче Лиги Конференций. Находясь на паузе последние девять месяцев, коллектив Скрипника показал осмысленный футбол, приятно смотрелся в атаке и сумел обыграть "АИК" 3:2. Да, кто-то скажет, что преимущество минимальное, но это уже неплохой задел перед второй игрой.

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"Зелено-белые" снова подходят к игре в качестве андердога, но неделю назад команда Скрипника показала, что умеет побеждать. Осталось это еще продемонстрировать на футбольном поле и выйти в следующий раунд квалификации.

Смотрите матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций в среду, 27-го июля. Начало игры в 20:00. В свободном доступе матч можно будет увидеть на официальном Youtube-канале "Эспрессо ТВ".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "АИК" - "Ворскла" на UA-Футбол>>

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В статье: Ворскла (Полтава) АИК
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