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Заря - Университатя. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций
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Заря - Университатя: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.08.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Заря - Университатя. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" стартовала и уже вылетела из еврокубков, "Динамо" в целом радует. Настал черед сказать свое слово луганской "Заре". Сегодня, 4-го августа, четвертая команда прошлогоднего розыгрыша Украины сыграет против представителя Румынии "Университати".

  • Все самые яркие моменты матча Заря - Университатя в режиме Live в нашем Telegram

Матч начнется в 20:30 и будет показан в прямом эфире в приложении "Сетанты Спорт" (https://app.setantasports.com). Также вы можете смотреть матч на телеканале "2+2" с пятнадцатиминутной задержкой. Плеер для просмотра – ниже.

"Заря" 20:30 "Университатя"

Лига Конференций, третий отборочный раунд. 1-й матч
4 августа, Люблин, Арена Люблин
Трансляция: телеканал "2+2" и "Setanta Sports"
Арбитр: Г.Давидов
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

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В статье: Заря (Луганск) Третий квалификационный раунд Лига конференций
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