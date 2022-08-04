Заря - Университатя. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

"Ворскла" стартовала и уже вылетела из еврокубков, "Динамо" в целом радует. Настал черед сказать свое слово луганской "Заре". Сегодня, 4-го августа, четвертая команда прошлогоднего розыгрыша Украины сыграет против представителя Румынии "Университати".

Все самые яркие моменты матча Заря - Университатя в режиме Live в нашем Telegram

Матч начнется в 20:30 и будет показан в прямом эфире в приложении "Сетанты Спорт" (https://app.setantasports.com). Также вы можете смотреть матч на телеканале "2+2" с пятнадцатиминутной задержкой. Плеер для просмотра – ниже.

Лига Конференций, третий отборочный раунд. 1-й матч

4 августа, Люблин, Арена Люблин

Трансляция: телеканал "2+2" и "Setanta Sports"

Арбитр: Г.Давидов

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