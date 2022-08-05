Активные фланги и бережная работа с мячом. Первый матч обновленной Зари не лишен позитива

После еврокубкового матча "Зари" ощущения схожи с теми, что были после "Динамо" – забить могли (и должны были) больше. Это значительно помогло бы в ответном матче на выезде, хотя даже с минимальным преимуществом в отношении "Зари" есть позитив. На этот позитив наталкивает рисунок игры команды.

Новый тренер точно не стоит на месте. Перестройки происходят кардинальные – и в кадровой плоскости, и в плоскости построения игровой модели. "Заря" вчера весь матч провели в формации 4-3-3, где немаловажную роль играл Назарина. Такой себе Тарас Степаненко лучших образцов "Шахтера".

Когда-то у Скрипника между линиями балансировал игрок, который теперь сидит в мордорском гнойнике и молчит о войне в Украине. Через него строился весь конструктив. Назарина же занимался не только созиданием, но и разрушением. Он выполнил 63 передачи – это только пятый показатель в команде. По точности пасов у него вообще шестое не единоличное место. Зато у него 22 единоборства – это третий показатель в команде. И один из лучших в коллективе процент выигранных дуэлей "один в один" (50%).

Еще стоит обратить внимание на Кристиана, у которого тридцать единоборств. Но он играл не центрального нападающего, а правого вингера. На противоположной стороне тоже очень активным был Кабаев. Это, вероятно, замысел Патрика ван Леувена, у которого работали не только фланговые полузащитники, но и фланговые защитники. Олег Данченко совершил восемь навесов. Это только на один меньше, чем количество навесов всех игроков команды-соперницы вместе взятых. Другое дело, качество…

Точность навесов – 25 процентов. В "Заре" были игроки со 100-, 50-, и 33-процентной успешностью подач. У Данченко две ключевые передачи – и это самый высокий показатель в команде. Но он возник благодаря общему высокому количеству ТТД (т.е. участию в большом количестве атак и конструктивных действий), а не филигранной избирательности решений. Желание, физические данные, понимание есть – нужно улучшать эффективность.

Жаль, что не забил Кабаев. Он реально заслужил своей активностью. В первом тайма был классный момент, когда пробивал из-под чужого игрока с прицелом в ближний угол. Вратарь был застигнут врасплох, но подвела точность. Этот эпизод, а также выход сам на сам (нивелированный голкипером) и еще один удар обеспечили Кабаеву второй самый высокий индивидуальный xG в составе "Зари". Выше только у Булецы, у которого три удара, из которых два – в створ.

Кабаев, кстати, заработал угловой, после подачи которого отличился Нагнойный, поэтому с xG можно спорить (по полезности того или иного игрока в атаке). Но это неважно. Важнее то, как "Заря" играла в целом. 628 передач – не гроссмейстерский показатель, но нужно делать поправку на отсутствие игровой практики. Кроме того, точность передач была 90 процентов – а это уже свидетельство бережного отношения к мячу.

62 потери в общей сложности, однако только восемь на своей половине поля. "Заря" практически не давала шансов "Университате" выбегать в контратаки – только десять таких у соперника. Контратак "Университати" с ударами – ноль. У "Зари" – четыре (и двенадцать в целом). При том, что украинская команда существенно превосходила соперника по количеству позиционных атак – 70 против 49-ти.

Можно сожалеть, что футболисты "Зари" частенько заигрывались с мячом. Иногда даже в штрафной соперника, что вредило конструктиву. С другой стороны, 38 попыток обводок, из которых 28 – удачные, свидетельствуют о правильной психологии: команда не боится играть, не боится действовать первым номером. На ранних стадиях еврокубков против таких соперников так и полагается. Главное – не терять холодную голову.

В Румынии "Заря" должна закончить дело, хотя есть понимание, что "Университатя" сыграет сильнее. Именно поэтому нужен был второй гол.

Фото - ФК "Заря"

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