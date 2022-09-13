Матч Аполлон - Днепр-1 обслужит бригада арбитров из Венгрии

УЕФА назначил судей на матч Лиги конференций "Аполлон" - "Днепр-1". Поединок обслужит венгерская бригада во главе с 40-летним Адамом Фаркашем.

Его помощниками будут Болаж Серт и Питер Карай. Четвертый судья – Бенце Чонко.

Поединок состоится в четверг, 15 сентября на стадионе ГСП в Никосии. Начало - в 19:45 по киевскому времени. Напомним, в стартовом туре группового этапа Лиги конференций команда Александра Кучера минимально проиграла АЗ Алкмаар (0:1).

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