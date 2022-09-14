Аполлон – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги конференций

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 2-го тура группового раунда Лиги конференций между СК "Днепр-1" и "Аполлоном".

Подопечные Кучера сыграют на выезде с кипрским клубом "Аполлон" из города Лимасол. В первом поединке украинской команде не удалось выстоять в домашних стенах против фаворита квартета "АЗ Алкмар". Сможет ли СК "Днепр-1" добыть свои первые очки в группе? Какую тактику выберет наставник гостей? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 15 сентября – в 19:35 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Егор Старков