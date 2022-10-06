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Тренер Днепра-1 Городов: Думаю, игра понравилась болельщикам, но мы расстроены

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Боевая ничья 2:2

Тренер Днепра-1 Городов: Думаю, игра понравилась болельщикам, но мы расстроены

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Тренер "Днепра-1" Валерий Городов подвел итоги матча против "Вадуца" (2:2) в Лиге конференций.

– Думаю, что игра понравилась болельщикам, но мы расстроены, ведь рассчитывали на победу. К сожалению, несколько ошибок в защите перечеркнули выполнение нашей задачи в этом матче. По игре скажу так, что мы многое ошибались в простых ситуациях. Забили быстрый мяч, но потом начали играть назад и многие ошибки совершали в обороне.

– Насколько тяжела травма у Лучкевича?

– Окончательный диагноз его травмы станет известен завтра, но думаю там тяжелое повреждение.

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В статье: Валерий Городов Вадуц СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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Комментарии (3)
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Litmanen (Черновцы)
07.10.2022 в 00:13
Городов, ти їбан.ко??? Яким вболівальникам сподобалась гра? Убога гра на протязі 60-70 хвилин.
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0
0
Дон Купер (Хмельницький)
06.10.2022 в 23:01
Звичайно засмучені, там де потрібно брати очки, ледь не обі.ралися. Воротар - дно, кого там Городов тренує? Чи це його креатура?
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+2
0
vlotko (Броди)
06.10.2022 в 23:55
Не засмучені, а розлючені.
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0
0

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