Тренер Днепра-1 Городов: Думаю, игра понравилась болельщикам, но мы расстроены

Тренер "Днепра-1" Валерий Городов подвел итоги матча против "Вадуца" (2:2) в Лиге конференций.

– Думаю, что игра понравилась болельщикам, но мы расстроены, ведь рассчитывали на победу. К сожалению, несколько ошибок в защите перечеркнули выполнение нашей задачи в этом матче. По игре скажу так, что мы многое ошибались в простых ситуациях. Забили быстрый мяч, но потом начали играть назад и многие ошибки совершали в обороне.

– Насколько тяжела травма у Лучкевича?

– Окончательный диагноз его травмы станет известен завтра, но думаю там тяжелое повреждение.