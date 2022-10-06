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Тренер Днепра-1 Городов: Думаю, игра понравилась болельщикам, но мы расстроены
Боевая ничья 2:2
scdnipro1.com.ua
Тренер "Днепра-1" Валерий Городов подвел итоги
– Думаю, что игра понравилась болельщикам, но мы расстроены, ведь рассчитывали на победу. К сожалению, несколько ошибок в защите перечеркнули выполнение нашей задачи в этом матче. По игре скажу так, что мы многое ошибались в простых ситуациях. Забили быстрый мяч, но потом начали играть назад и многие ошибки совершали в обороне.
– Насколько тяжела травма у Лучкевича?
– Окончательный диагноз его травмы станет известен завтра, но думаю там тяжелое повреждение.
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