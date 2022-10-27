Вадуц опекал барон родом из Украины. Как-то он встречался с Черноморцем и Днепром

За последние 30 лет традиционный представитель Лихтенштейна в еврокубковых соревнованиях – "Вадуц" трижды пересекался с украинскими клубами. Впервые сильнейшая команда крохотного княжества встретилась с одесским "Черноморцем", дважды сыграв с ним в сезоне-1992/93, второй раз – с днепропетровским "Днепром" в сезоне-2003/04, а в третий раз – в текущем месяце с "Днепром-1". О том, как каждое десятилетие уровень лихтенштейнского футбола (читай – "Вадуца") постепенно рос, свидетельствуют результаты двураундовых дуэлей с вышеуказанными соперниками из Украины. Если руководимой Виктором Прокопенко команде "моряков" по ​​сумме двух встреч "Вадуц" проиграл с разницей 1:12 (!), то спустя одиннадцать лет уступил "Днепру" в обоих матчах с одним и тем же минимальным счетом 0:1. Причем мячи в ворота лихтенштейнцев подопечным Евгения Кучеревского удавалось забивать только в заключительном отрезке поединков. А несколько недель назад в первой встрече с "Днепром-1" "Вадуц" вообще удивил, заставив соперника дважды по ходу матча отыгрываться. Да и после этой ничьей лихтенштейнцы оказали упорное сопротивление украинцам, которым только в компенсированное время удалось забить победный мяч.

К сожалению, третьей дуэли "Вадуца" с представителем Украины не смог увидеть легендарный человек, проживший в Лихтенштейне более девяти десятков из своей 106-летней жизни. Речь идет об уроженце Херсонщины бароне Эдуарде фон Фальц-Фейне, отошедшем в другой мир осенью 2018-го.

На протяжении многих десятилетий он курировал спорт в стране в целом и футбольный клуб в частности, поэтому его роль в судьбе "Вадуца" значительна.

ИМПОЗАНТНЫЙ ДЕДУШКА В ГОЛУБОМ КОСТЮМЕ

В самом начале осени 1992 года, когда футболисты карликового государства прибыли в Украину для ответного матча с "Черноморцем", как раз было празднование Дня города. Этой датой для Одессы является 2 сентября, и именно так было и тридцать лет назад, когда обе команды готовились к игре. Автор этих строк стал свидетелем интересной картины: во дворике Центрального стадиона ЧМП появился импозантного вида пожилой мужчина в голубом костюме, которого сопровождали значительно более молодые эффектные лица слабого пола. "Интересно, кто это?" - сразу же промелькнуло в голове относительно одетого с иголочки дедушки.

Вскоре удалось узнать: им был барон Фальц-Фейн. Он прилетел в составе делегации "Вадуца" и, кроме самого матча, должен был посетить Асканию-Нову. Как оказалось, его родной дядя, Фридрих Александрович, в конце ХIХ века был основателем этого известного заповедника на Херсонщине, так что такой прекрасной возможностью грех было не воспользоваться. А о самой Одессе, да еще и в День города, нечего и говорить – барон с удовольствием ее осмотрел. Да и могло ли быть иначе, когда часть своего детства он провел в семейном доме на одной из тихих одесских улиц – Гоголя. Тому самому, который сейчас входит в когорту самых значимых мест приморского города и является одним из самых любимых объектов не только экскурсоводов, но и кинорежиссеров.

Горожане его называют "Дом с атлантами". Не счесть всех фильмов, тот или иной эпизод которых был снят рядом с этим выдающимся сооружением! Среди известнейших картин "Золотой теленок", "Волны Черного моря", "Зеленый фургон", "Дежа вю"… В роскошном особняке Эдуард Фальц-Фейн жил до 5 лет, пока не началась Октябрьская революция, заставившая его семью бежать из большевистской Одессы за границу. Сначала были Германия, затем Франция, и наконец Лихтенштейн.

"ПОКЕР" ОТ ЗАЩИТНИКА И ФОТОГРАФИИ НА НОВЫЙ ГОД

– Во время одесского матча мы с владельцем "Вадуца" Фальц-Фейном сидели вместе в служебной ложе стадиона, – вспоминает тогдашний президент ФК "Черноморец" Вячеслав Лещук. – Насколько помню, он тогда гостил в Одессе вместе со своей дочерью. По его рассказу я узнал об Аскании-Новой, в восстановлении которой в течение длительного времени он активно участвовал. А познакомился я с бароном двумя неделями раньше в Лихтенштейне во время визита с "Черноморцем" на выездной матч предварительного этапа Кубка кубков. В этом путешествии меня больше всего поразило знакомство с Эдуардом Александровичем, с которым мы сдружились. Вместе с одним из моих коллег по клубу побывали у него дома, куда были приглашены на ужин после игры. В его имение приехали на автомобиле, а само здание поразило наличием большого количества семейных реликвий. Что касается самого матча, то в нем наша команда сумела одолеть сопротивление "Вадуца", забив в его ворота пять "сухих" мячей. Ответная игра в Одессе после этого превратилась в пустую формальность, где даже защитник Никифоров совершал многочисленные рейды в атаку и отличился четырьмя голами! С тех пор контакты с боссом "Вадуца" у нас продолжились, он мне даже прислал поздравительную открытку с фотографиями на Новый год. К сожалению, четыре года назад я узнал, что Эдуарда Фальц-Фейна не стало. Жаль. Очень хороший был человек: приятный, контактный, дружелюбный.

Барон с женой в 1968 году на Олимпиаде в Мексике, фото - Getty Images

Один из ведущих игроков команды Виктора Прокопенко, полузащитник Олег Кошелюк, участвовал в обоих матчах с "Вадуцем". Первый из них, проведённый в столице княжества, стал для игрока дебютом в еврокубках.

– Вадуц поразил меня многими вещами, – вспоминает Кошелюк. – Одна из них – гостиница, в которой поселилась наша команда. До визита в Лихтенштейн я успел побывать в разных странах, однако таких изысканных условий не встречал больше нигде. Гостиничные номера были выполнены в старинном стиле, что создавало атмосферу особого уюта. Помнится и встреча с бароном Фальц-Фейном, с которым имела возможность познакомиться наша команда. Сразу было видно, что это неординарная личность. В разговоре с нами он упомянул о заповеднике Аскания-Нова, о своем отношении к Украине. Что касается выездного матча с "Вадуцом", то о нашем превосходстве над совершенно неопытным коллективом может свидетельствовать разгромный счет. Кстати, когда он стал 5:0, из соображений деликатности и уважения к явно более слабым хозяевам поля Виктор Прокопенко просигнализировал команде: хватит забивать! В домашней же игре мы "отгрузили" в ворота лихтенштейнцев семь голов, получив в ответ только один. Что и говорить, лично для меня дебют в еврокубках оказался удивительно удачным.

ВЕЛОСИПЕД, "ЗОЛОТОЕ ПЕРО" И ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

После визита "Вадуца" в Одессу прошло много лет, за время которых удалось узнать немало интересного о загадочном "дедушке в голубом". Его биография поражает! В юношестве он увлекался велоспортом, и даже стал победителем гонки среди студентов, завоевав звание чемпиона Парижа. На ловкого и искусного Фальц-Фейна обратил внимание владелец известной спортивной газеты L'Auto, который предложил ему попробовать себя в роли корреспондента в Германии. Через четыре года, в 1936 году, он был аккредитован на Олимпийских играх в Берлине, качественная работа на которых позволила получить звание "Золотое перо" в своем издании. Интересно, что во время работы на олимпийских соревнованиях молодому корреспонденту пришлось близко наблюдать за Адольфом Гитлером и Германом Герингом, находившимся в ложе для почетных гостей. Первый из них запомнился тем, что все время улыбался, второй эмоционально болел за немецких спортсменов.

Спорт всегда шел рядом с Эдуардом Фальц-Фейном. По его инициативе в том же 1936-м в Лихтенштейне был создан Олимпийский комитет, а в 1951-м более чем на два десятилетия он стал президентом Ассоциации велосипедного спорта этой страны. Немало сделал барон и для развития туризма и горнолыжного спорта, не забывал он и о футболе. В частности, о столичном "Вадуце", который был многократным обладателем Кубка Лихтенштейна (чемпионат в этой стране не проводится из-за слишком малого количества команд – прим. ред.). Кстати, в упомянутом уже сезоне-1992/93 домашний поединок с "Черноморцем" стал для лихтенштейнского клуба дебютным на еврокубковой арене. А в ответной игре в Одессе "Вадуц" забил первый мяч на континентальном уровне.

КУКОЛЬНОСТЬ ВАДУЦА И УЖИН ДЛЯ КУЧЕРЕВСКОГО

За одиннадцать лет, прошедших с момента дебюта на евроарене до очередной встречи с представителем украинского футбола – "Днепром", "Вадуц" накопил определенный опыт в матчах под эгидой УЕФА. Следовательно в сезоне-2003/04 команде Евгения Кучеревского соперничать с лихтенштейнцами было тяжело. И не только из-за сопротивления хозяев поля.

- Играть в Вадуце оказалось непросто, ведь из-за духоты в жаркий день ощущения были не слишком приятны, - вспоминает визит в Лихтенштейн один из ведущих игроков "Днепра" Олег Шелаев. – Игра была тяжелой, довольно вязкой. Тот матч походил на кубковый: когда ты сознательно сильнее, но не зная возможностей соперника неожиданно сталкиваешься с игроками, обладающими хорошей техникой или скоростью. И по ходу игры начинаешь подстраиваться под них. Много моментов мы не создали, хотя инициативой владели. Однако подобраться к воротам соперника никак не могли. А вот "Вадуц" при поддержке своих зрителей пытался атаковать, и мы пропускали выпады, начинали нервничать. И все же нам удалось забить – это произошло в концовке игры. Саша Радченко нашел в штрафной другого Сашу - Рыкуна и тот в касание завершил эту атаку.

Кроме футбола, от путешествия в Лихтенштейн у Олега Шелаева осталось немало приятных воспоминаний. Касались они как самого Вадуца, так и встречи с Фальц-Фейном.

– Вадуц удивил меня своей особой чистотой, – вспоминает Шелаев. – Я бы еще сказал: своей кукольностью. В этом городе все как на картинках – аккуратно. Аккуратные домики, тротуарчики, подстриженная трава – все хорошо! Там даже нет каких-то вещей, к чему можно было бы придраться. Словом, хороший и ухоженный европейский город со спокойной и размеренной жизнью. В Вадуце я впервые увидел, как моют асфальт и тротуарную плитку напротив своих домов. Местные жители выходят на улицу и делают это с помощью мыльного раствора и щеток. А еще меня поразил визит барона Эдуарда Фальц-Фейна, представленного нашей команде. Точно уже не вспомню деталей: он сам посетил гостиницу или его привез посол Украины в Швейцарии. Барон выглядел так, словно сошел с картины прошлой эпохи: манеры, красивая одежда и платок на шее – все это показывало его аристократичность. Сохранился как для своего возраста он отлично, да и держался достойно. Допускаю, что гостеприимный Фальц-Фейн пригласил Евгения Кучеревского на ужин (кстати, авторитетный украинский тренер тоже родом из Херсонщины – прим. авт.). Жаль, что встреча футболистов "Днепра" с бароном получилась спонтанной. Если бы нас хотя бы заранее подготовили к ней, мы и отнеслись бы к такой предметнее: знали бы, что спросить и о чем поговорить. К сожалению, в то время еще не было культа мобильных телефонов с функциями видео- и фотосъемки, поэтому фотографий в память о визите Фальц-Фейна, к сожалению, нет. Это уникальная личность. Даже тот факт, что он дожил до 106 лет, заслуживает уважения.

Подобные впечатления остались от встречи с бароном и у нынешнего пресс-секретаря "Днепра-1" Вадима Тахтерина, посетившего в 2003-м Лихтенштейн в группе журналистов.

– С журналистами и болельщиками, которым ФК "Днепр" организовал поездку на матч, Фальц-Фейн встретился в городе, – вспоминает Тахтерин. - Подъехал кабриолет, вышел очень модный мужчина, выглядевший значительно моложе своего возраста, и немного пообщался с нами. Рассказал о своем происхождении, связи с Асканией-Новой и фестивалем "Таврийские Игры", а затем представил собственные книги. У меня даже сохранилась его визитная карточка.

СУВЕНИРЫ ОТ ФАЛЬЦ-ФЕЙНА

Находясь в начале нынешнего тысячелетия в Крыму, я узнал еще одно качество Эдуарда Фальц-Фейна. Кроме его опеки спортом он давно занимался меценатством. И не только в виде финансовой помощи Аскании-Новой. На протяжении многих десятилетий благодаря усилиям барона в Украину и другие страны СНГ было возвращено немало ценных раритетов, которые в разное время были украдены или увезены за границу – картины, драгоценности, изделия искусства, книги и т.д. Во время экскурсии в Воронцовском дворце в Алупке гид рассказывала, что одну из картин известного художника Эдуард Фальц-Фейн выкупил и передал музею дворца в подарок. Искренность и желание быть полезным людям со стороны барона растрогали, заставляли смотреть на жизнь под другим ракурсом. Меценаты с такой доброй душой в современном мире встречаются не слишком часто.

Каждая новая информация о легендарном уроженце Херсонщины и бывшем жителе Одессы то и дело мысленно переносила меня в прошлое – интересно ведь смоделировать в воображении хотя бы долю того, что выпало на длинный отрезок жизненного пути Фальц-Фейна. Но одно дело – представлять, а совсем другое – услышать ту или иную историю из первых уст. В разгар весны 2010 года, во время туристического путешествия по Европе, у меня была прекрасная возможность встретиться с бароном в Лихтенштейне. По словам гида, сопровождавшей нашу группу в поездке в Вадуц, Эдуард Александрович охотно встречался с бывшими соотечественниками из числа туристов. Несмотря на достаточно почтенный возраст (к тому времени Фальц-Фейну было уже 97 лет!), он обычно подходил к автобусам и охотно общался с людьми, узнавая о тех или иных новостях из Украины. Гид заинтриговала: если группа изъявит коллективное желание встретиться с бароном, то она может это организовать, позвонив ему.

К сожалению, воспользоваться возможностью перекинуться с легендарной личностью несколькими фразами, а если повезет, то и взять интервью, не удалось – большинство нашей туристической группы даже не представляло, кто такой Фальц-Фейн, поэтому потребности во встрече, к сожалению, не возникло. Жалеть об упущенном случае приходится до сегодняшнего дня, ведь легендарных людей такого уровня и возраста в мире раз-два – и обчелся. А тогда наша туристическая группа удовлетворилась коротким знакомством с карликовым государством, расположенным в горной местности между Швейцарией и Австрией.

В лихтенштейнской столице одну-единственную центральную улицу Штейдле можно пройти за семь-восемь минут. Именно на ней расположен туристический центр и сувенирный магазин для гостей города, который принадлежит… да-да, Эдуарду фон Фальц-Фейну, многолетнему монополисту в этой области. Те, кто приехал в Вадуц самостоятельно, могут заказать себе экскурсию, которая длится всего... 35 минут. Этого времени достаточно, чтобы осмотреть самые главные достопримечательности города – Собор Святого Флорина, национальный банк, городскую ратушу, резиденцию государственных учреждений и т.д. Желающие могут посетить расположенный на горе древний замок Вадуц, где проживает княжеская семья. Правда, вход туда частичный.

НЕОСУЩЕСТВЛЕННОЕ ИНТЕРВЬЮ К СТОЛЕТИЮ БАРОНА

Спустя почти два года после посещения Лихтенштейна автор этих строк отправился в составе делегации харьковского "Металлиста" в Австрию, на еврокубковый матч с "Зальцбургом". Во время того путешествия я рассказал об уникальном бароне нескольким коллегам-журналистам, один из которых – Валерий Пригорницкий изрядно проникся этой темой. Он буквально загорелся идеей нашей совместной встречи с Фальц-Фейном, чтобы взять у него обстоятельное интервью. Я был не против, ведь из Зальцбурга в Вадуц ехать на поезде чуть больше четырех часов. Коллега даже разработал с помощью интернета наиболее приемлемый маршрут. Однако получилось все не так, как того хотелось – из-за ряда обстоятельств, в которых преобладали факторы со знаком "минус", нашим планам не суждено было воплотиться в жизнь. Лично мне снова пришлось пожалеть, что не удалось увидеться с бароном – особенно если учитывать тот факт, что через полгода он должен был праздновать 100-летие. Согласитесь, сделать интересное жизненное интервью к юбилею было бы уместно. Но увы…

С тех пор проходил год за годом, увеличивая и без того солидный возраст Эдуарда Фальц-Фейна: 101, 102, 103, 104, 105… А в 2018-м, через два месяца после того, как барону исполнилось 106, его не стало. Кто знает, сколько суждено было прожить этому уникальному человеку, если бы не трагический случай. На его вилле произошел пожар, во время которого он задохнулся угарным газом.

Для всей общественности Лихтенштейна, включая спортивные, культурные и туристические центры страны, это стало огромной потерей. Как и для "Вадуца", для становления которого барон Фальц-Фейн за свою долгую жизнь сделал немало.

Очередное, третье по счету, свидание украинского клуба с самым титулованным представителем лихтенштейнского футбола состоялось этой осенью. В этот раз в рамках группового турнира Лиги Конференций с "Вадуцом" дважды сыграл "Днепр-1" (2:2 в гостях и 2:1 на "своем" поле в словацком Кошице). В нынешнем штабе днепрян есть три человека, которые помнят дуэли с футболистами карликового государства 19-летней давности – исполнительный директор Андрей Русол, тренеры Александр Грицай и Валерий Городов. Двое первых в то время были игроками "Днепра", а третий – тренером. Кроме тогдашнего победного выезда в Вадуц все трое наверняка до сих пор помнят и знакомство с легендарным бароном – нашим человеком из Херсонщины.