Довбик оценил дебютное выступление Днепра-1 в еврокубках

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик поделился мнением о дебютном выступлении днепровского клуба в еврокубках.

"В Лиге Конференций выступили, думаю, на крепкую четверку. Не забывайте, что "Днепр-1" – дебютант еврокубков. Да, мы играли с командами из Кипра и Лихтенштейна, но сегодня в футбол научились играть абсолютно все. Особенно против команды, которая... против восстанавливалась в автобусе.

Посмотрите, сколько сюрпризов было на чемпионате мира. Как сыграли марокканцы и другие темные лошадки. Так что, я считаю, что наш выход из группы – хороший результат, и весной "Днепр-1" станет еще сильнее", — сказал Довбик.

Напомним, "Днепр-1" занял 2-е место в группе Е Лиги конференций. Днепряне пробились в 1/16 финала турнира, где сыграют против "АЕКа" из Ларнака в феврале.