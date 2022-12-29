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Довбик оценил дебютное выступление Днепра-1 в еврокубках
Днепряне пробились в 1/16 финала Лиги конференций
scdnipro1.com.ua
Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик поделился мнением о дебютном выступлении днепровского клуба в еврокубках.
"В Лиге Конференций выступили, думаю, на крепкую четверку. Не забывайте, что "Днепр-1" – дебютант еврокубков. Да, мы играли с командами из Кипра и Лихтенштейна, но сегодня в футбол научились играть абсолютно все. Особенно против команды, которая... против восстанавливалась в автобусе.
Посмотрите, сколько сюрпризов было на чемпионате мира. Как сыграли марокканцы и другие темные лошадки. Так что, я считаю, что наш выход из группы – хороший результат, и весной "Днепр-1" станет еще сильнее", — сказал Довбик.
Напомним, "Днепр-1" занял 2-е место в группе Е Лиги конференций. Днепряне пробились в 1/16 финала турнира, где сыграют против "АЕКа" из Ларнака в феврале.
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