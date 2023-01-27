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Стартовала продажа билетов на домашний матч Днепра-1 с АЕКом
Игра состоится 23 февраля
Фото: СК Дніпро-1
"Днепр-1" объявил о старте продажи билетов на ответный матч (домашний) плей-офф раунда Лиги конференций против АЕК из Ларнаки.
Игра состоится 23 февраля в словацком городе Кошице на "Кошицкой футболовой арене". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:45 по местному времени (19:45 по Киеву).
Стоимость билетов колеблется от 6 до 45 евро (240 - 1800 грн). Купить тикеты можно здесь.
Первая встреча пройдет 16 февраля на стадионе АЕКа.
Напомним, "Днепр-1" и АЕК встречались в начале текущего сезона в рамках квалификации Лиги Европы. Тогда сильнее оказались киприоты (2:1 и 3:0). Также команда из Ларнаки играла с киевским Динамо" на групповом раунде Лиги Европы – 1:0 и 3:3.
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