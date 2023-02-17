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Зимняя голословность. АЕК – Днепр-1 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
Днепр-1 сыграл свой первый (выездной) матч плей-офф раунда Лиги конференций против кипрского АЕКа.
Учитывая новости со сборов, звездного Довбика и позитивные интервью днепрян можно было ожидать лучшего, но команда Кучера была явно не лучшей в этом матче.
Киприоты были острее, настырнее, и все таки затолкали свой гол в концовке матча.
Днепр-1? Ну, будем смотреть через неделю в ответном матче. Сегодня лидер УПЛ был явно откровенно хуже киприотов.
Гол: Гарсия (84)
Обзор матча:
Гол Гарсии:
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