Зимняя голословность. АЕК – Днепр-1 1:0. Видео гола и обзор матча

Днепр-1 сыграл свой первый (выездной) матч плей-офф раунда Лиги конференций против кипрского АЕКа.

Учитывая новости со сборов, звездного Довбика и позитивные интервью днепрян можно было ожидать лучшего, но команда Кучера была явно не лучшей в этом матче.

Киприоты были острее, настырнее, и все таки затолкали свой гол в концовке матча.

Днепр-1? Ну, будем смотреть через неделю в ответном матче. Сегодня лидер УПЛ был явно откровенно хуже киприотов.

АЕК – Днепр-1 1:0

Гол: Гарсия (84)

Обзор матча:

Гол Гарсии: