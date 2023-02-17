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Зимняя голословность. АЕК – Днепр-1 1:0. Видео гола и обзор матча

Лига конференций
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Зимняя голословность. АЕК – Днепр-1 1:0. Видео гола и обзор матча

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Днепр-1 сыграл свой первый (выездной) матч плей-офф раунда Лиги конференций против кипрского АЕКа.

Учитывая новости со сборов, звездного Довбика и позитивные интервью днепрян можно было ожидать лучшего, но команда Кучера была явно не лучшей в этом матче.

Киприоты были острее, настырнее, и все таки затолкали свой гол в концовке матча.

Днепр-1? Ну, будем смотреть через неделю в ответном матче. Сегодня лидер УПЛ был явно откровенно хуже киприотов.

АЕК – Днепр-1 1:0

Гол: Гарсия (84)

Обзор матча:

Гол Гарсии:

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В статье: АЕК (Ларнака) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
17.02.2023 в 00:34
Днепр 1 явно был не готов к встрече с АЕК...Никто в Днепр1 не порадовал игрой в атаке..Играли выло .( Мало создавали моментов ),и в обороне тоже не выстояли..В общим счет по игре..
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