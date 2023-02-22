Тренер АЕКа: Мы не будем сидеть в глухой обороне, будем стараться создавать моменты

Главный тренер АЕКа Хосе Луис Ольтра провел традиционную предматчевую пресс-конференцию перед ответным поединком плей-офф раунда Лиги конференции против "Днепра-1", который состоится в четверг, 23 февраля.

Напомним, что в первом поединке на Кипре днепряне уступили со счетом 0:1.

– Завтра будет очень важная игра и прежде всего она будет важна для нас, для людей, приехавших нас поддержать, и для всего Кипра. Наш соперник – хорошая команда, которая очень сбалансированно играет и завтрашний матч требует от нас играть на максимум, потому что это битва, состоящая из 180 минут и сейчас мы только на половине этого пути. Завтра будет очень интенсивная игра. Мы должны плотно сыграть в защите, не ошибаться, потому что это очень важно. Но мы должны думать не только о защите, но и удачно действовать в атаке. Мы можем забивать голы, почему нет? Мы попытаемся играть в более атакующий футбол. Сейчас мы побеждаем после первого матча счет 1:0, но завтра может все измениться. У нас хорошая команда, мы хорошо играем в защите, мне нравится, как применяется прессинг, но перед нами очень серьезный оппонент в лице "Днепра-1" – отличная команда с высококвалифицированными мастерами, поэтому хочется, чтобы все получили удовольствие от игры – и болельщики, и игроки. Нас ждет очень важный матч и нужно выложиться на максимум своих сил.

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– После первого матча вы говорили, что второй поэдинок у вас в приоритете и что все будет решаться здесь в Кошице.

– Да, могу повториться. Нам нужно добиться положительного результата. Нам нужно играть уверенно, осознанно действовать. Но в то же время хочу отметить, что нам не стоит рисковать и следует найти баланс между атакой и защитой, ведь мы помним, что сейчас ведем в счете и "Днепру-1" нужно забивать. Нам нужно будет реализовать свои моменты. Мы не будем сидеть в глухой обороне, а будем стараться создавать свои моменты и реализовывать их. Перед нами сильная команда с замечательными исполнителями и завтра будет сложно, но, прежде всего, у нас главная цель – это пройти в следующий раунд.

– Что можете сказать о новичках команды и о Николиче, который получил повреждение.

– Очень счастлив, что у нас есть такие игроки. Что касается Николича, то он хочет играть, стремится войти в нашу модель игры, работает на максимуме, отличный вингер и вообще он хороший человек и профессионал. Но, к сожалению, он травмирован и не сможет нам завтра помочь. Надеюсь, что он вернется как можно скорее. Могу сказать, что у нас сбалансированный состав и я доволен всеми, что у нас есть. Я очень счастлив, что у нас такой состав, и я могу работать с такими исполнителями и добиваться с ними успеха.

– Определились ли вы уже со стартовым составом на завтрашний матч? И по вашему мнению, минимальная победа в один мяч дает ли вашей команде преимущество, или шансы на проход у команд равны?

– Да, я уже определился с 11 игроками, которые завтра выйдут на поле с первых минут, но, конечно, я им вам не сажу. Тем более что у нас сегодня еще тренировка и может произойти все что угодно. Кроме того, нам могут не помочь еще два простудившихся игрока. Увидим все завтра. Я требую от игроков максимально выкладываться на поле. Что касается шансов, то да, мы победили в первой игре, но я не считаю, что у нас есть какое-то преимущество, потому что это будет новая игра и новый день. Считаю, что шансы на проход 50 на 50. Конечно, в результате войны мы играем в Кошице, а не в Днепре, где у соперника была бы совсем другая поддержка, однако на стадион все равно придут фанаты, которые будут болеть за днепрян. Хочу поблагодарить наших 800 болельщиков, которые прилетели сюда в Кошице и придут на стадион. Я им невероятно благодарен, как и тем болельщикам, которые будут наблюдать за матчем с Кипра. Надеюсь, что завтра у нас все получится.

– У вас есть такая привычка, что кто хорошо играет на поле тот потом появляется с тренером на пресс-конференции?

– Да Имад мой любимец и мой друг. Надеюсь, что он нам принесет удачу. А вообще-то у нас очень хорошая атмосфера в команде.

– Вы говорили о больных игроках. Насколько серьезно они заболели?

– Там ничего серьезного. Надеюсь, что они завтра помогут нам в матче. Посмотрим на их состояние сегодня после тренировки. Надеюсь, что все игроки будут готовы в любой момент вступить в игру и помочь команде в ее историческом матче.