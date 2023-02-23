Днепр-1 - АЕК (Ларнака). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Для "Днепра-1" это будет уже четвертая попытка не проиграть АЕКу. Предыдущие три (две – в квалификации Лиги Европы, одна – в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги конференций) завершились неудачей. Если добавить к этому победу и ничью АЕКа с "Динамо" в группе Лиги Европы, то получаем настоящую грозу для украинских клубов.

Но ведь все тенденции рано или поздно прерываются. "Днепр-1" имеет отличный шанс отомстить киприотам за все страдание. Для этого нужно победить. Желательно – с разницей в более чем один мяч.

Матч состоится в четверг, 23-го февраля, в 19:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO (официальный транслятор еврокубков в Украине). Смотреть можно прямо в этой новости.

ЛК, Стыковые матчи. Ответный поединок

Первый матч - 0:1

23 февраля, Кошице, "Кошицкая футбольная арена"

Арбитр: А.Трейманис

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол