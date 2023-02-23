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Днепр-1 - АЕК (Ларнака). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Днепр-1 - АЕК (Ларнака): Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.02.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - СК Дніпро-1 / Автор - невідомий
Для "Днепра-1" это будет уже четвертая попытка не проиграть АЕКу. Предыдущие три (две – в квалификации Лиги Европы, одна – в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги конференций) завершились неудачей. Если добавить к этому победу и ничью АЕКа с "Динамо" в группе Лиги Европы, то получаем настоящую грозу для украинских клубов.
Но ведь все тенденции рано или поздно прерываются. "Днепр-1" имеет отличный шанс отомстить киприотам за все страдание. Для этого нужно победить. Желательно – с разницей в более чем один мяч.
Матч состоится в четверг, 23-го февраля, в 19:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO (официальный транслятор еврокубков в Украине). Смотреть можно прямо в этой новости.
"Днепр-1" 19:45 "АЕК" Ларнака
ЛК, Стыковые матчи. Ответный поединок
Первый матч - 0:1
23 февраля, Кошице, "Кошицкая футбольная арена"
Арбитр: А.Трейманис
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
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