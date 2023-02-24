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Сваток: Хотел бы посмотреть на AEK, как он играет, когда пропускает первый гол

Лига конференций
(1 голосов)

Днепр-1 снова пострадал от кипрского АЕКа

Сваток: Хотел бы посмотреть на AEK, как он играет, когда пропускает первый гол

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Капитан "Днепра-1" Александр Сваток прокомментировал результаты противостояния с кипрским АЕКом (0:1, 0:0) в плей-офф раунде Лиги конференций.

- Александр, Днепр-1 сыграл четыре матча с AEK и все без побед. Почему так произошло, по вашему мнению?

- В сегодняшней игре я могу сказать, что наша команда отдала все силы, выложилась на сто процентов, но нам не повезло. Были моменты, могли забить, но не реализовали их. Я хотел бы посмотреть на AEK, как он играет, пропустив гол первым.

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- Насколько сегодня чувствовалась потеря Артема Довбика?

- Конечно, это чувствовалось, потому что Артем лидер нашей команды, наш лучший бомбардир. Без него трудно играть, но в первом тайме Пегау сыграл хорошо, хорошо двигался, имел возможность во второй половине. Гуцуляк также много борьбы выиграл и выглядел хорошо.

– Команда обновилась зимой. Еще не хватает взаимопонимания с новичками?

– На все сто процентов мы не сыграны с ними, но с каждой игрой видим, что все лучше и лучше понимаем друг друга.

– Концентрация теперь уже на чемпионате?

– Конечно, теперь будем готовиться к выступлениям в чемпионате Украины и все мнения на матч с «Александрией».

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В статье: АЕК (Ларнака) Александр Сваток СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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Комментарии (7)
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djeff2015 (Запоріжжя)
24.02.2023 в 01:31
займайся фізкультурой Саша.....Кіпр це Гранд Світовго футболу. ми тебе розуміємо..не той рівень, не плач.
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+1
0
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alex 66 (Кременчук)
24.02.2023 в 01:12
Сваток мля...ми дивилися як грає Д-1 коли пропускає 1й гол.
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0
0
dalexx (Украина)
24.02.2023 в 01:06
Після драки кулаками не машуть. Ганьба!
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0
0
Romerik (YNWA)
24.02.2023 в 01:01
Подивишся по телевізору
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+2
0
aleks68
24.02.2023 в 01:01
вы его для начала забейте,а потом нойте.
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+3
0
Mexxxxx (Просяная)
24.02.2023 в 00:59
Та і нам хотілося подивитися як вони пропускають. Чи він мав на увазі, щоб ще і самі собі забили бо ми ж неспроможні
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0
0
miruk 81 (львів)
24.02.2023 в 00:57
Треба уло забивати!
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0
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