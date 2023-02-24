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Сваток: Хотел бы посмотреть на AEK, как он играет, когда пропускает первый гол
Днепр-1 снова пострадал от кипрского АЕКа
scdnipro1.com.ua
Капитан "Днепра-1" Александр Сваток прокомментировал результаты противостояния с кипрским АЕКом (0:1, 0:0) в плей-офф раунде Лиги конференций.
- Александр, Днепр-1 сыграл четыре матча с AEK и все без побед. Почему так произошло, по вашему мнению?
- В сегодняшней игре я могу сказать, что наша команда отдала все силы, выложилась на сто процентов, но нам не повезло. Были моменты, могли забить, но не реализовали их. Я хотел бы посмотреть на AEK, как он играет, пропустив гол первым.
- Насколько сегодня чувствовалась потеря Артема Довбика?
- Конечно, это чувствовалось, потому что Артем лидер нашей команды, наш лучший бомбардир. Без него трудно играть, но в первом тайме Пегау сыграл хорошо, хорошо двигался, имел возможность во второй половине. Гуцуляк также много борьбы выиграл и выглядел хорошо.
– Команда обновилась зимой. Еще не хватает взаимопонимания с новичками?
– На все сто процентов мы не сыграны с ними, но с каждой игрой видим, что все лучше и лучше понимаем друг друга.
– Концентрация теперь уже на чемпионате?
– Конечно, теперь будем готовиться к выступлениям в чемпионате Украины и все мнения на матч с «Александрией».
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