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Гуцуляк: Ставим задачу стать чемпионами и выступать в Лиге Чемпионов

Лига конференций
(1 голосов)

Еврокубковый опыт уже есть

Гуцуляк: Ставим задачу стать чемпионами и выступать в Лиге Чемпионов

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Хавбек "Днепра-1" Алексей Гуцуляк прокомментировал результаты противостояния с кипрским АЕКом (0:1, 0:0) в плей-офф раунде Лиги конференций.

– Алексей, за вас сегодня болела вся страна. Чего не хватило для победы?

– Спасибо, что болели за нас. Мы стремились выиграть, но уж так получилось, что соперник постоянно тянул время, ведь у него было преимущество после первого матча, а нам было труднее, потому что обязательно нужно было забивать. На мой взгляд, мы показали достойную игру, сыграли лучше соперника, однако нам не повезло в завершающей стадии. Мы отдавались весь матч, и думаю, что все болельщики это увидели.

– Насколько команда готова бороться за золотые медали в УПЛ и сыграть в Лиге Чемпионов?

– Конечно, каждый футболист мечтает сыграть в Лиге Чемпионов, и наша команда к этому идет. Сейчас мы получили интересный опыт в Лиге Конференций, и теперь хочется себя попробовать на следующем уровне. Потому мы ставим перед собой задачу стать чемпионами и выступать в Лиге Чемпионов.

– Один из ключевых моментов матча – это ваша желтая карточка. Что там произошло? Далеко отпустили мяч?

– Был игровой момент. Думал, что соперник не попал в мяч и уже просто ждал контакта. Так что так вышло.

– Какие впечатления остались от пребывания в Кошице в этом еврокубковом сезоне?

– Эмоции в целом положительные, потому что мы вышли из группы. И этим мы выполнили нашу задачу, которая и ставилась перед этим еврокубковым сезоном. Люди нас здесь поддерживали, собирались на все матчи. Было и много украинцев, поэтому мы чувствовали себя как дома. Всем очень спасибо – в целом городе и тем людям, которые приходили нас поддерживать.

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В статье: АЕК (Ларнака) СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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Комментарии (5)
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djeff2015 (Запоріжжя)
24.02.2023 в 01:26
краще б мовчав.....лігочемпіоновець.
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0
0
alex.belogubko (одесса)
24.02.2023 в 01:15
как можно выиграть если не бить по воротам --позорники--Кучер надо пройти у Ротаня переподготовку у него новая тактика без побед и заметь на несколько лет вперёд--правая рука Павелко скоро станет и левой
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0
0
aleks68
24.02.2023 в 01:03
какая лига чемпионов???с такой игрой ничего в чемпионате Украины не светит
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+2
0
Mexxxxx (Просяная)
24.02.2023 в 01:02
Так спочатку треба навчитися по м‘ячу бити більш менш, а він в Лігу чемпіонів. Хоче він зіграти, щоб що, по десять штук отримувати. Хоч би по телевізору глянув, як там грають
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+2
0
miruk 81 (львів)
24.02.2023 в 00:58
Яка ліга чемпіонів? Без обід, але поки Ліга конференцій максимум
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+3
0

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