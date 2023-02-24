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Гуцуляк: Ставим задачу стать чемпионами и выступать в Лиге Чемпионов
Еврокубковый опыт уже есть
scdnipro1.com.ua
Хавбек "Днепра-1" Алексей Гуцуляк прокомментировал
– Алексей, за вас сегодня болела вся страна. Чего не хватило для победы?
– Спасибо, что болели за нас. Мы стремились выиграть, но уж так получилось, что соперник постоянно тянул время, ведь у него было преимущество после первого матча, а нам было труднее, потому что обязательно нужно было забивать. На мой взгляд, мы показали достойную игру, сыграли лучше соперника, однако нам не повезло в завершающей стадии. Мы отдавались весь матч, и думаю, что все болельщики это увидели.
– Насколько команда готова бороться за золотые медали в УПЛ и сыграть в Лиге Чемпионов?
– Конечно, каждый футболист мечтает сыграть в Лиге Чемпионов, и наша команда к этому идет. Сейчас мы получили интересный опыт в Лиге Конференций, и теперь хочется себя попробовать на следующем уровне. Потому мы ставим перед собой задачу стать чемпионами и выступать в Лиге Чемпионов.
– Один из ключевых моментов матча – это ваша желтая карточка. Что там произошло? Далеко отпустили мяч?
– Был игровой момент. Думал, что соперник не попал в мяч и уже просто ждал контакта. Так что так вышло.
– Какие впечатления остались от пребывания в Кошице в этом еврокубковом сезоне?
– Эмоции в целом положительные, потому что мы вышли из группы. И этим мы выполнили нашу задачу, которая и ставилась перед этим еврокубковым сезоном. Люди нас здесь поддерживали, собирались на все матчи. Было и много украинцев, поэтому мы чувствовали себя как дома. Всем очень спасибо – в целом городе и тем людям, которые приходили нас поддерживать.
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