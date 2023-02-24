Гуцуляк: Ставим задачу стать чемпионами и выступать в Лиге Чемпионов

Хавбек "Днепра-1" Алексей Гуцуляк прокомментировал результаты противостояния с кипрским АЕКом (0:1, 0:0) в плей-офф раунде Лиги конференций.

– Алексей, за вас сегодня болела вся страна. Чего не хватило для победы?

– Спасибо, что болели за нас. Мы стремились выиграть, но уж так получилось, что соперник постоянно тянул время, ведь у него было преимущество после первого матча, а нам было труднее, потому что обязательно нужно было забивать. На мой взгляд, мы показали достойную игру, сыграли лучше соперника, однако нам не повезло в завершающей стадии. Мы отдавались весь матч, и думаю, что все болельщики это увидели.

– Насколько команда готова бороться за золотые медали в УПЛ и сыграть в Лиге Чемпионов?

– Конечно, каждый футболист мечтает сыграть в Лиге Чемпионов, и наша команда к этому идет. Сейчас мы получили интересный опыт в Лиге Конференций, и теперь хочется себя попробовать на следующем уровне. Потому мы ставим перед собой задачу стать чемпионами и выступать в Лиге Чемпионов.

– Один из ключевых моментов матча – это ваша желтая карточка. Что там произошло? Далеко отпустили мяч?

– Был игровой момент. Думал, что соперник не попал в мяч и уже просто ждал контакта. Так что так вышло.

– Какие впечатления остались от пребывания в Кошице в этом еврокубковом сезоне?

– Эмоции в целом положительные, потому что мы вышли из группы. И этим мы выполнили нашу задачу, которая и ставилась перед этим еврокубковым сезоном. Люди нас здесь поддерживали, собирались на все матчи. Было и много украинцев, поэтому мы чувствовали себя как дома. Всем очень спасибо – в целом городе и тем людям, которые приходили нас поддерживать.