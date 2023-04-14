  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Качели. Базель - Ницца 2:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Качели. Базель - Ницца 2:2. Видео голов и обзор матча

Лига конференций
(1 голосов)

Базель - Ницца ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 13.04.2023 ⋇ Лига конференций на UA-Футбол

Качели. Базель - Ницца 2:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Базель" выигрывал по ходу матча, затем пропустил дважды и уже проигрывал. В конце концов, оставил за собой последнее слово и сравнял счет. Этот результат не дает никаких преимуществ ни одному из соперников накануне ответного матча. Разве что "Ницца" может рассчитывать на родной стадион. Однако почему-то есть убеждение, что качели продолжатся и во Франции.

1/4 финала Лиги конференций. Базель. "Сент-Якоб Парк"
"Базель" - "Ницца" - 2:2
Голы: Амдуни, 26 (с пенальти), 71 - Моффи, 38, 45

По теме
yellow-arrow
Прогнозируемый горький финал. Лех - Фиорентина 1:4. Обзор матча, видео голов
yellow-arrow
Андерлехт – АЗ 2:0. Обзор матча, видео голов
yellow-arrow
Лига Конференций. Выгодные ничьи Вест Хэма и Ниццы, Андерлехт удивляет, Фиорентина громит
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Базель Ницца
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде