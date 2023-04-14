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Качели. Базель - Ницца 2:2. Видео голов и обзор матча
Базель - Ницца ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 13.04.2023 ⋇ Лига конференций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Базель" выигрывал по ходу матча, затем пропустил дважды и уже проигрывал. В конце концов, оставил за собой последнее слово и сравнял счет. Этот результат не дает никаких преимуществ ни одному из соперников накануне ответного матча. Разве что "Ницца" может рассчитывать на родной стадион. Однако почему-то есть убеждение, что качели продолжатся и во Франции.
1/4 финала Лиги конференций. Базель. "Сент-Якоб Парк"
"Базель" - "Ницца" - 2:2
Голы: Амдуни, 26 (с пенальти), 71 - Моффи, 38, 45
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