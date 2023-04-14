Качели. Базель - Ницца 2:2. Видео голов и обзор матча

"Базель" выигрывал по ходу матча, затем пропустил дважды и уже проигрывал. В конце концов, оставил за собой последнее слово и сравнял счет. Этот результат не дает никаких преимуществ ни одному из соперников накануне ответного матча. Разве что "Ницца" может рассчитывать на родной стадион. Однако почему-то есть убеждение, что качели продолжатся и во Франции.

1/4 финала Лиги конференций. Базель. "Сент-Якоб Парк"

"Базель" - "Ницца" - 2:2

Голы: Амдуни, 26 (с пенальти), 71 - Моффи, 38, 45