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Вест Хэм - Гент. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Вест Хэм - Гент: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Grimm
Лига конференций для английских команд – не топ-приоритет, но когда команда добирается до поздних стадий, то отказываться от победы в турнире никто не будет. Тем более, этот путь может пробить для "Вест Хэма" окно в Европу на следующий сезон, ведь в УПЛ это окно закрыто. Но и у "Гента" есть свои планы.
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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 20-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.
ЛК. 1/4-я финала. Ответный матч
"Вест Хэм" 22:00 "Гент"
Трансляция - MEGOGO Футбол 5
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