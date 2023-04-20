Вест Хэм - Гент. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций для английских команд – не топ-приоритет, но когда команда добирается до поздних стадий, то отказываться от победы в турнире никто не будет. Тем более, этот путь может пробить для "Вест Хэма" окно в Европу на следующий сезон, ведь в УПЛ это окно закрыто. Но и у "Гента" есть свои планы.

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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 20-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

ЛК. 1/4-я финала. Ответный матч

"Вест Хэм" 22:00 "Гент"

Трансляция - MEGOGO Футбол 5