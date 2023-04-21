Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Снова на характере. Ницца - Базель 1:2. Видео голов и обзор матча
Ницца - Базель ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.04.2023 ⋇ Лига конференций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Базель" уже немало раз в этом еврокубковом сезоне находился в шаге от вылета, от беды. Но команде всегда хватало характера уцепиться за соломинку. Вот и с "Ниццей". После ничьей 2:2 на своем поле швейцарцы быстро пропустили в гостях, и казалось, что уже не отыграются. Но нет. Они победили в игровое время, не отдавая свою судьбу в руки серии пенальти.
Вот такой тихой походкой "Базель" дошел до полуфинала. Настоящий прорыв.
1/4 финала Лиги конференций. Ницца. "Альянц Ривьера"
"Ницца" - "Базель" - 1:2 (первый матч - 2:2)
Голы: Лаборд, 9 - Огюстен, 86, Адамс, 98
Популярное сейчас
- На Роналду подали иск после того, как он во время матча схватил себя за пах. Португальцу угрожает депортация
- Месси с семьей сходил в Диснейленд в Париже. Он пытался скрыть лицо
- УАФ объявила, где состоится матч Украина – Мальта
- В шаге от чуда. Фиорентина - Лех 2:3. Обзор матча, видео голов
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
Новости по теме
- 22:25 Зарубежные Ницца - Базель. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- 16:40 Зарубежные Результаты Лиги Европы могут упростить путь вице-чемпиону Украины, активность Швейцарии продолжается
- 10:42 Зарубежные Названы четыре кандидата на звание игрока недели Лиги конференций