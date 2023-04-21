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Снова на характере. Ницца - Базель 1:2. Видео голов и обзор матча

Лига конференций
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Ницца - Базель ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.04.2023 ⋇ Лига конференций на UA-Футбол

Снова на характере. Ницца - Базель 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Базель" уже немало раз в этом еврокубковом сезоне находился в шаге от вылета, от беды. Но команде всегда хватало характера уцепиться за соломинку. Вот и с "Ниццей". После ничьей 2:2 на своем поле швейцарцы быстро пропустили в гостях, и казалось, что уже не отыграются. Но нет. Они победили в игровое время, не отдавая свою судьбу в руки серии пенальти.

Вот такой тихой походкой "Базель" дошел до полуфинала. Настоящий прорыв.

1/4 финала Лиги конференций. Ницца. "Альянц Ривьера"
"Ницца" - "Базель" - 1:2 (первый матч - 2:2)
Голы: Лаборд, 9 - Огюстен, 86, Адамс, 98

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В статье: Базель Ницца
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