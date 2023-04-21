Снова на характере. Ницца - Базель 1:2. Видео голов и обзор матча

"Базель" уже немало раз в этом еврокубковом сезоне находился в шаге от вылета, от беды. Но команде всегда хватало характера уцепиться за соломинку. Вот и с "Ниццей". После ничьей 2:2 на своем поле швейцарцы быстро пропустили в гостях, и казалось, что уже не отыграются. Но нет. Они победили в игровое время, не отдавая свою судьбу в руки серии пенальти.

Вот такой тихой походкой "Базель" дошел до полуфинала. Настоящий прорыв.

1/4 финала Лиги конференций. Ницца. "Альянц Ривьера"

"Ницца" - "Базель" - 1:2 (первый матч - 2:2)

Голы: Лаборд, 9 - Огюстен, 86, Адамс, 98