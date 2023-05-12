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Мойес: Мы получили небольшое преимущество над АЗ, но не более того

Лига конференций
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"Вест Хэм" выиграл АЗ с разницей в один мяч

Мойес: Мы получили небольшое преимущество над АЗ, но не более того

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал о победе над АЗ (2:1) в первом полуфинальном матче Лиги конференций.

"Мы победили с преимуществом в один мяч и не более того. Противостояние очень равное. Проиграй мы с минимальной разницей, нельзя было бы сказать, что для нас все кончено.

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Я очень доволен тем, как мы сыграли в атаке, это очень важный момент", — приводит слова Мойеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный матч АЗ Алкмар - "Вест Хэм" состоится 18 мая и начнется в 22:00.

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В статье: Дэвид Мойес АЗ (Алкмаар) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
UEFA

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