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Мойес: Мы получили небольшое преимущество над АЗ, но не более того
"Вест Хэм" выиграл АЗ с разницей в один мяч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал о победе над АЗ (2:1) в первом полуфинальном матче Лиги конференций.
"Мы победили с преимуществом в один мяч и не более того. Противостояние очень равное. Проиграй мы с минимальной разницей, нельзя было бы сказать, что для нас все кончено.Читайте такжеЛК. Вест Хэм дожал АЗ в первом полуфинале
Я очень доволен тем, как мы сыграли в атаке, это очень важный момент", — приводит слова Мойеса официальный сайт УЕФА.
Напомним, ответный матч АЗ Алкмар - "Вест Хэм" состоится 18 мая и начнется в 22:00.
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