Мойес: Мы получили небольшое преимущество над АЗ, но не более того

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал о победе над АЗ (2:1) в первом полуфинальном матче Лиги конференций.

"Мы победили с преимуществом в один мяч и не более того. Противостояние очень равное. Проиграй мы с минимальной разницей, нельзя было бы сказать, что для нас все кончено.

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Я очень доволен тем, как мы сыграли в атаке, это очень важный момент", — приводит слова Мойеса официальный сайт УЕФА.