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Соперники для Ворсклы, Динамо и не только. Сформировались все пары третьего раунда отбора Лиги конференций
Предпоследняя жеребьевка перед групповым этапом
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Rose
Сегодня, 24-го июля, в Ньйоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Всего было определено 32 игровых пары, большинство из которых окончательно сформируются после матчей второго квалификационного раунда Лиги конференций.
Результаты жеребьевки
- "Хамрун Спартанс" (Мальта) / "Динамо" (Тбилиси, Грузия) - "Ференцварош" (Венгрия) / "Шемрок Роверс" (Ираландия);
- "Фарул" (Румыния) / "Урарту" (Армения) – "Флора" (Эстония);
- "Тре Пенне" (Сан-Марино) / "Валмиера" (Латвия) - "Атлетик Эскальдес" (Андорра) / "Партизани" (Албания);
- "Балкани" (Косово) / "Ларн" (Северная Ирландия) – "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар);
- "Струга" (Северная Македония) / "Будучность" (Черногория) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс) / "Свифт" (Люксембург).
- "Торпедо-БелАЗ" (Беларусь) / АЕК (Ларнака, Кипр) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) / "Петрокуб" (Молдова);
- "Хайдук" (Хорватия) – ПАОК (Греция) / "Бейтар" (Израиль);
- "Габала" (Азербайджан) / "Омония" (Кипр) – "Мидтьюлланн" (Дания) / "Прогресс" (Люксембург);
- ЦСКА (Болгария) / "Сепси" (Румыния) – "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) / "Актобе" (Казахстан);
- "Целе" (Словения) / "Витория" (Португалия) – "Бальцан" (Мальта) / "Неман" (Беларусь);
- "Ордабасы" (Казахстан) / "Легия" (Польша) - "Аустрия" (Австрия) / "Борац" (Босния и Герцеговина);
- "Рапид" (Австрия) – "Алашкерт" (Армения) / "Дебрецен" (Венгрия);
- "Бешикташ" (Турция) / "Тирана" (Албания) – "Железничар" (Босния и Герцеговина) / "Нефтчи" (Азербайджан);
- "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) / "Паневежис" (Литва) – "Шкупи" (Северная Македония) / "Левски" (Болгария);
- "Хиберниан" (Шотландия) / "Интер Эскальдес" (Андорра) – "Юргорден" (Швеция) / "Люцерн" (Швейцария);
- Б36 Торсхавн (Фарерские острова) / "Хейверфордвест Каунти" (Уэльс) – "Риека" (Хорватия) / "Дукаджини" (Косово);
- "Ворскла" (Украина) / "Дила" (Грузия) - АПОЭЛ (Кипр) / "Войводина" (Сербия);
- "Виктория" (Чехия) / "Дрита" (Косово) – "Гзира" (Мальта) / "Дюделланж" (Люксембург);
- "Твенте" (Нидерланды) / "Хаммарбю" (Швеция) - "Кечкемет" (Венгрия) / "Рига" (Латвия);
- "Лех" (Польша) / "Кауно Жальгирис" (Литва) / "Ауда" (Латвия) / "Спартак" (Словакия);
- "Ароука" (Португалия) – "Бранн" (Норвегия);
- "Крузейдерс" (Северная Ирландия) / "Русенборг" (Норвегия) – "Хартс" (Шотландия);
- ЦСКА-1948 (Болгария) / FCSB (Румыния) – "Норшелланн" (Дания);
- "Гент" (Бельгия) / "Жилина" (Словакия) – "Линфилд" (Северная Ирландия) / "Погонь" (Польша);
- "Фенербахче" (Турция) / "Зимбру" (Молдова) - "Дифферданж" (Люксембург) / "Марибор" (Словения);
- "Базель" (Швейцария) / "Тобол" (Казахстан) – "Дерри Сити" (Ирландия) / КуПС (Финляндия);
- ЧФР Клуж (Румыния) / "Аданадемирспор" (Турция) – "Осиек" (Хорватия) / "Залаэгерсег" (Венгрия);
- "Брюгге" (Бельгия) / "Орхус" (Дания) – "Акурейри" (Исландия) / "Дандолк" (Ирландия);
- "Буде-Глимт" (Норвегия) / "Богемианс-1905" (Чехия) – "Кальмар" (Швеция) / "Пьюник" (Армения);
- РФШ (Латвия) / "Сабах" (Азербайджан) - "Партизан" (Сербия);
- "Сутьеска" (Черногория) / "Санта Колома" (Андорра) – АЗ (Нидерланды);
- "Арарат-Армения" / "Арис" (Греция) – "Динамо" (Киев, Украина).
Матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций состоятся 10-го и 17-го августа 2023-го года.
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