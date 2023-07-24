Соперники для Ворсклы, Динамо и не только. Сформировались все пары третьего раунда отбора Лиги конференций

Сегодня, 24-го июля, в Ньйоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Всего было определено 32 игровых пары, большинство из которых окончательно сформируются после матчей второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Результаты жеребьевки

Путь чемпионов:

"Хамрун Спартанс" (Мальта) / "Динамо" (Тбилиси, Грузия) - "Ференцварош" (Венгрия) / "Шемрок Роверс" (Ираландия);

"Фарул" (Румыния) / "Урарту" (Армения) – "Флора" (Эстония);

"Тре Пенне" (Сан-Марино) / "Валмиера" (Латвия) - "Атлетик Эскальдес" (Андорра) / "Партизани" (Албания);

"Балкани" (Косово) / "Ларн" (Северная Ирландия) – "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар);

"Струга" (Северная Македония) / "Будучность" (Черногория) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс) / "Свифт" (Люксембург).

Основной путь:

"Торпедо-БелАЗ" (Беларусь) / АЕК (Ларнака, Кипр) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) / "Петрокуб" (Молдова);

"Хайдук" (Хорватия) – ПАОК (Греция) / "Бейтар" (Израиль);

"Габала" (Азербайджан) / "Омония" (Кипр) – "Мидтьюлланн" (Дания) / "Прогресс" (Люксембург);

ЦСКА (Болгария) / "Сепси" (Румыния) – "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) / "Актобе" (Казахстан);

"Целе" (Словения) / "Витория" (Португалия) – "Бальцан" (Мальта) / "Неман" (Беларусь);

"Ордабасы" (Казахстан) / "Легия" (Польша) - "Аустрия" (Австрия) / "Борац" (Босния и Герцеговина);

"Рапид" (Австрия) – "Алашкерт" (Армения) / "Дебрецен" (Венгрия);

"Бешикташ" (Турция) / "Тирана" (Албания) – "Железничар" (Босния и Герцеговина) / "Нефтчи" (Азербайджан);

"Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) / "Паневежис" (Литва) – "Шкупи" (Северная Македония) / "Левски" (Болгария);

"Хиберниан" (Шотландия) / "Интер Эскальдес" (Андорра) – "Юргорден" (Швеция) / "Люцерн" (Швейцария);

Б36 Торсхавн (Фарерские острова) / "Хейверфордвест Каунти" (Уэльс) – "Риека" (Хорватия) / "Дукаджини" (Косово);

"Ворскла" (Украина) / "Дила" (Грузия) - АПОЭЛ (Кипр) / "Войводина" (Сербия);

/ "Дила" (Грузия) - АПОЭЛ (Кипр) / "Войводина" (Сербия); "Виктория" (Чехия) / "Дрита" (Косово) – "Гзира" (Мальта) / "Дюделланж" (Люксембург);

"Твенте" (Нидерланды) / "Хаммарбю" (Швеция) - "Кечкемет" (Венгрия) / "Рига" (Латвия);

"Лех" (Польша) / "Кауно Жальгирис" (Литва) / "Ауда" (Латвия) / "Спартак" (Словакия);

"Ароука" (Португалия) – "Бранн" (Норвегия);

"Крузейдерс" (Северная Ирландия) / "Русенборг" (Норвегия) – "Хартс" (Шотландия);

ЦСКА-1948 (Болгария) / FCSB (Румыния) – "Норшелланн" (Дания);

"Гент" (Бельгия) / "Жилина" (Словакия) – "Линфилд" (Северная Ирландия) / "Погонь" (Польша);

"Фенербахче" (Турция) / "Зимбру" (Молдова) - "Дифферданж" (Люксембург) / "Марибор" (Словения);

"Базель" (Швейцария) / "Тобол" (Казахстан) – "Дерри Сити" (Ирландия) / КуПС (Финляндия);

ЧФР Клуж (Румыния) / "Аданадемирспор" (Турция) – "Осиек" (Хорватия) / "Залаэгерсег" (Венгрия);

"Брюгге" (Бельгия) / "Орхус" (Дания) – "Акурейри" (Исландия) / "Дандолк" (Ирландия);

"Буде-Глимт" (Норвегия) / "Богемианс-1905" (Чехия) – "Кальмар" (Швеция) / "Пьюник" (Армения);

РФШ (Латвия) / "Сабах" (Азербайджан) - "Партизан" (Сербия);

"Сутьеска" (Черногория) / "Санта Колома" (Андорра) – АЗ (Нидерланды);

"Арарат-Армения" / "Арис" (Греция) – "Динамо" (Киев, Украина) .

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций состоятся 10-го и 17-го августа 2023-го года.