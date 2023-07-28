Наставник Дилы: Ворскла закрыла наши фланги и нам было очень трудно

Украинский тренер "Дилы" Андрей Демченко прокомментировал поражение своей команды от "Ворсклы" (1:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций .

"Я сразу предупредил своих ребят, что футболисты "Ворсклы" и тренер Виктор Скрипник - очень мощная и грамотная команда.

Хочу сказать, что нам было очень трудно сегодня. "Ворскла" очень грамотно оборонялась, отдала инициативу. Они закрыли наши фланги и нам было очень трудно.

Украинская команда очень физически подготовлена. Они минут 75 терпели, ждали. Были шансы для взятия ворот на контратаке, такую тактику выбрал тренер. И в конце нам не хватило физических кондиций. Поэтому мы пропустили два гола", - сказал Демченко на послематчевой пресс-конференции.