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Наставник Дилы: Ворскла закрыла наши фланги и нам было очень трудно
Андрей Демченко - о поражении своей команды в матче ЛК
Фото: Crystalsport
Украинский тренер "Дилы" Андрей Демченко прокомментировал поражение своей команды от "Ворсклы" (1:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций .
"Я сразу предупредил своих ребят, что футболисты "Ворсклы" и тренер Виктор Скрипник - очень мощная и грамотная команда.
Хочу сказать, что нам было очень трудно сегодня. "Ворскла" очень грамотно оборонялась, отдала инициативу. Они закрыли наши фланги и нам было очень трудно.
Украинская команда очень физически подготовлена. Они минут 75 терпели, ждали. Были шансы для взятия ворот на контратаке, такую тактику выбрал тренер. И в конце нам не хватило физических кондиций. Поэтому мы пропустили два гола", - сказал Демченко на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, ответная игра состоится 3 августа и начнется в 20:00.
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