ЛК. Вылет Клужа и Коноплянки, Гент, Брюгге и Бешикташ прошли дальше

Лига конференций, второй квалификационный раунд, ответные матчи

Евгений Коноплянка присоединился к “Клужу” десять дней назад, и уже сегодня сыграл свои первые минута за румынский клуб. Главный тренер “Клужа” Андреа Мандорлини, известный по своей работе в “Вероне”, провел на 75-й минуте сразу четыре замены в надежде, что его командf, игравшая в большинстве, дожмет “Адана Демирспор”. Среди новых игроков был и Коноплянка.

Но план Мандорлини не сработал. Ндиайе на 90+4 минуте шокировал “Клуж” и в итоге в следующий раунд вышел именно “Адана Демирспор”. За турецкий клуб выступает известный украинский болельщикам марокканец Юнес Беланда, тренирует “Демирспор” небезызвестный Патрик Клюйверт, ранее работавший в сборной Кюрасао.

“Адана Демирспор” Турция – “Клуж” Румыния 2:1 (первый матч 1:1)

Голы: Акинтола 43, Ндиайе 90+4 – Могош 68 (пен.)

Удаление: Гравийон 62 (“Адана”)

“Брюгге” все сделал в первом матче, поэтому мог себе позволить проиграть в ответной игре “Орхусу”, и в целом провести невыразительный поединок. Роман Яремчук по-прежнему не играет.

“АГФ Орхус” Дания – “Брюгге” Бельгия 1:0 (первый матч 0:3)

Гол: Беиджмо 3

“Войводина” Сербия – “АПОЭЛ” Никосия, Кипр 1:2 (первый матч 1:2)

Голы: Зукич 36 – Сарфо 26, Эфрем 73 (пен.)

“Бешикташ”, в отличие от “Брюгге” не расслаблялся. Задача турецкого гранда была облегчена тем, что “Тирана” в первом тайме потеряла двух основных игроков из-за травм. За “Бешикташ” голы забивали экс-игрок “Лестера” Даниэль Амарти и легенда камерунской сборной Венсан Абубакар. Второй гол “Бешикташ” забил играя в меньшинстве.

“Тирана” Албания – “Бешикташ” Турция 0:2 (первый матч 1:3)

Голы: Амарти 56, Абубакар 76

Удаление: Масуаку 66 (“Бешикташ”)

“Гент” устроил очередной разнос “Жилине”. Пяти голов в первом матче “буйволам” было мало, поэтому в ответной игре они забили словацкому клубу столько же.

“Жилина” Словакия – “Гент” Бельгия 2:5 (первый матч 1:5)

Голы: Капралик 66, Бари 77 – Хйюлсагер 30, Куйперс 62, Тиссудали 70, Геркенс 72, Куйперс 89

Легко киевскому “Динамо” точно не будет. “Арис”, начавший матч против “Арарата” без единого грека в составе, показывал цельную и содержательную игру, но долго не мог создать по-настоящему голевой момент. В итоге помог стандарт после которого голом отметился бразильский центрбек Фабиано.

“Арис Салоники” Греция – “Арарат-Армения” 1:0 (первый матч 1:1)

Гол: Фабиано 80

“Хиберниан” Шотландия – “Интер Эскальдес” Андорра 6:1 (первый матч 1:2)

Голы: Бойл 10, Бойл 21, Дойдж 29, Кэмпбелл 48, Кэмпбелл 61, Йюан 65 – де ла Торре 83

“Риека” Хорватия – “Дукаджини” Косово 6:1 (первый матч 1:0)

Голы: Пашалич 27, Иванович 39, Иванович 45+3, Года 63, Джуахра 81, Иванович 90+1 – Илджаса 42

Матч в Косово дважды прерывался из-за проблем с освещением. В итоге рефери вынужден был добавить к основному времени почти полчаса и это обстоятельство сыграло в пользу “Виктории”. Чешский клуб забил победный мяч на 90+23 минуте.

“Дрита” Косово – “Виктория” Пльзень 1:2 (первый матч 0:0)

Голы: Красниджи 90+2 – Диросинми 76, Йирка 90+23

Удаление: Красниджи 90+19

“ФКСБ” Румыния – “ЦСКА 1938 София” Болгария 3:2 (первый матч 1:0)

Голы: Джокович 27, Джокович 82, Попеску 90 – Педриньо 49, Даскалов 68

“Борац Баня-Лука” Босния и Герцеговина – “Аустрия” Австрия 1:2 (первый матч 0:1)

Голы: Кортес 49 – Грубер 52, Польстер 65

“Ларн” Северная Ирландия – “Балкани” Косово 1:4 (первый матч 0:3)

Голы: Бонис 59 (пен.) – Грипши 26, Грипши 35, Ррахмани 45, Криезю 65

Ничья 1:1 в первом матче вроде бы давала хорошие шансы “Марибору” на выход в следующий раунд, но 16-летний чемпион Словении усложнил себе жизнь, проигрывая на своем поле 1:3 люксембургскому “Дифферданжу”. Но “Марибор” все же смог собраться. В основное время хозяева смогли отыграться, а на 120+2 минуте, когда казалось, что серии одиннадцатиметровых не избежать, тот самый Йосип Иличич реализовал пенальти. 4:3!

“Марибор” Словения – “Дифферданж” Люксембург 4:3 (первый матч 1:1)

Голы: Колар 5, Репас 62, Брнич 82, Иличич 120+2 (пен.) – Кастро 27 (пен.), Трани 42, Трани 47

“Хаммарбю” Швеция – “Твенте” Нидерланды 1:1 (первый матч 0:1)

Голы: Эраби 38 – Штейн 115

“Дандолк” Ирландия – “Акюрейри” Исландия 2:2 (первый матч 1:3)

Голы: Мартин 33, Слоджетт 89 – Эдмундссон 14, Стейнгримссон 81 (пен.)

“Люцерн” Швейцария – “Юргорден” Швеция 1:1 (первый матч 2:1)

Голы: Бурч 27 – Асоро 45+5

“Хеверфордвест” неожиданно справился в первом раунде с северомакедонской “Шкендией”, но представитель Фарер “Б-36 Торсхавн” оказался ему не под силам, хотя противостояние и перенеслось в овертайм. Все четыре команды Уэльса покинули еврокубки. Также закончились еврокубки для Лихтенштейна, Северной Ирландии, Черногории и Сан-Марино.

“Хеверфордвест” Уэльс – “Б-36 Торсхавн” Фарерские острова 1:1 (первый матч 1:2)

Голы: Фоусетт 66 – Беньяминсен 100 (пен.)

“Легия” сама себе создавала проблемы, дважды позволяя “Ордабасы” сокращать отрыв, но третий гол команде Евгения Макаренко забить не удалось, и в следующий раунд все же пробился польский клуб.

“Легия Варшава” Польша – “Ордабасы” Казахстан 3:2 (первый матч 2:2)

Голы: Вшолек 19, Рибейро 42, Пекхарт 71 – Садовский 57, Малый 84

“Шемрок Роверс” Ирландия – “Ференцварош” Венгрия 0:2 (первый матч 0:4)

Голы: Закариассен 30, Ммае 90

“Витория” Португалия – “Целе” Словения 0:1, пен. 2:4 (первый матч 4:3)

Гол: Байде 65

“Дебрецен” Венгрия – “Алашкерт” Армения 1:2, пен. 3:1 (первый матч 1:0)

Голы: Джуджак 76 – Устинов 18, Биай 67

Удаление: Кутлиа 87 (“Алашкерт”)