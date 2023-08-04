Тренер Дилы: Мы всю игру прессинговали, стараясь не дать Ворскле времени подумать

Украинский тренер "Дилы" Андрей Демченко прокомментировал победу над "Ворсклой" во втором квалификационном раунде Лиги конференций (4:3 по сумме двух встреч).

"Хочу сказать, что мы не будем слишком радоваться из уважения к сопернику. Мы играли хорошо, контролировали ход игры, но не могли забить мяч. Гол в конце первого тайма придал нам много сил, мы обрели уверенность в себе, "Ворскла" же ее потеряла. Мы увидели, что идём правильным путем и поверили, что сможем выиграть матч без овертайма. Соперник старался сохранить преимущество в один гол. По опыту скажу, что команда, которая играет от обороны и пытается удержать счет, не может полностью закрыть пространство. Человеческий фактор все еще работает - где-то футболист не может догнать, где-то не может действовать так, как нужно. Так и получилось - мы создали моменты и очень хорошо, что смогли их использовать.