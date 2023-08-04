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Тренер Дилы: Мы всю игру прессинговали, стараясь не дать Ворскле времени подумать
Андрей Демченко выбил полтавскую команду из Лиги конференций
Фото: fcdila.ge
Украинский тренер "Дилы" Андрей Демченко прокомментировал победу над "Ворсклой" во втором квалификационном раунде Лиги конференций (4:3 по сумме двух встреч).
"Хочу сказать, что мы не будем слишком радоваться из уважения к сопернику. Мы играли хорошо, контролировали ход игры, но не могли забить мяч. Гол в конце первого тайма придал нам много сил, мы обрели уверенность в себе, "Ворскла" же ее потеряла. Мы увидели, что идём правильным путем и поверили, что сможем выиграть матч без овертайма.
Соперник старался сохранить преимущество в один гол. По опыту скажу, что команда, которая играет от обороны и пытается удержать счет, не может полностью закрыть пространство. Человеческий фактор все еще работает - где-то футболист не может догнать, где-то не может действовать так, как нужно. Так и получилось - мы создали моменты и очень хорошо, что смогли их использовать.
Нельзя сказать, что на встречу повлиял один эпизод. Мы всю игру прессинговали, стараясь не дать сопернику времени подумать и просто вывести мяч вперед. Поступая таким образом, мы возвращали мяч и снижали уверенность соперника в себе. План сработал, мы забили голы, а наши защитники справлялись с атаками "Ворсклы".
Разница между первым и вторым матчами? "Ворскла" играет немного странно, использует несколько тактических схем и часто меняется. Также было неожиданностью, что эта команда играет в личную защиту. Мы не ожидали такого в Польше, но в сегодняшнем матче мы проанализировали их стиль игры и использовали лучше.
В конечном итоге оборонительный стиль "Ворсклы" сработал в нашу пользу. У нас было несколько моментов в первой встрече, но мы не смогли их использовать. Сегодня мы были готовы к таким моментам, нам очень повезло и мы победили", - резюмировал Демченко.
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