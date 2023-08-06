Арбитр из Австралии - стало известно, кто рассудит матч между Динамо и Арисом

Комитет арбитров УЕФА обнародовал назначение арбитров на первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

На матче между греческим "Арисом" и киевским "Динамо", который состоится в Салониках на стадионе имени Клеантиса Викилидиса, будет работать судейская бригада во главе с 36-летним австралийцем Джарредом Джиллеттом.

Рефери работал на матчах высшего дивизиона Австралии, А-лиги, с 2010 года, а в 2019 переехал в Англию. Через два года, в сентябре 2021-го, Джиллетт отработал на первом матче в рамках английской Премьер-лиги между "Уотфордом" и "Ньюкаслом"(1:1), став лишь вторым арбитром, рожденным за пределами Британских островов и получил назначение на матч высшего английского дивизиона

С 2013 по 2019 год имел категорию ФИФА, представляя родную Австралию в международных турнирах под эгидой Азиатской конфедерации футбола (АФК), а с 2023 уже проходит по спискам арбитров ФИФА от Англии.