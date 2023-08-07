УЕФА сократил число потенциальных соперников Динамо и Днепра-1 в 4-м раунде ЛК

УЕФА сократил количество потенциальных соперников для "Днепра-1" и "Динамо" в Лиге Конференций. Как известно, сначала УЕФА определяет общий список команд, которые участвуют в том или ином раунде квалификации, а затем разбивают команды на группы.

Так вот, если "Динамо" пройдет "Арис", то ему могут выпасть кто-то из следующих победителей пар:

"Дила" (Грузия) / "АПОЭЛ" (Кипр)

"Бешикташ" (Турция) / "Нефтчи" (Азербайджан)

"Б36 Торсгавн" (Фарерские острова) / "Риека" (Хорватия)

"Тобол" (Казахстан) / "Дерри Сити" (Северная Ирландия)

Если "Днепр-1" проиграет пражской "Славии", то сыграет с кем-то из победителей следующих пар:

"Лех" (Польша) / "Спартак" Трнава (Словакия)

"Арока" (Португалия) / "Бранн" (Норвегия)

"Адана Демирспор" (Турция) / "Осиек" (Хорватия)

"Хиберниан" (Шотландия) / "Люцерн" (Швейцария)

Церемония жеребьевки состоится сегодня, 7 августа и начнется в 15:00. Матчи раунда плей-офф Лиги Конференций запланированы на 24 и 31 августа.