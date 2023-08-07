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УЕФА сократил число потенциальных соперников Динамо и Днепра-1 в 4-м раунде ЛК

Лига конференций
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Жеребьевка уже сегодня

УЕФА сократил число потенциальных соперников Динамо и Днепра-1 в 4-м раунде ЛК

scdnipro1.com.ua

Новина українською

УЕФА сократил количество потенциальных соперников для "Днепра-1" и "Динамо" в Лиге Конференций. Как известно, сначала УЕФА определяет общий список команд, которые участвуют в том или ином раунде квалификации, а затем разбивают команды на группы.

Так вот, если "Динамо" пройдет "Арис", то ему могут выпасть кто-то из следующих победителей пар:

  • "Дила" (Грузия) / "АПОЭЛ" (Кипр)
  • "Бешикташ" (Турция) / "Нефтчи" (Азербайджан)
  • "Б36 Торсгавн" (Фарерские острова) / "Риека" (Хорватия)
  • "Тобол" (Казахстан) / "Дерри Сити" (Северная Ирландия)

Если "Днепр-1" проиграет пражской "Славии", то сыграет с кем-то из победителей следующих пар:

  • "Лех" (Польша) / "Спартак" Трнава (Словакия)
  • "Арока" (Португалия) / "Бранн" (Норвегия)
  • "Адана Демирспор" (Турция) / "Осиек" (Хорватия)
  • "Хиберниан" (Шотландия) / "Люцерн" (Швейцария)

Церемония жеребьевки состоится сегодня, 7 августа и начнется в 15:00. Матчи раунда плей-офф Лиги Конференций запланированы на 24 и 31 августа.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.08.2023 в 11:21
Хай спочатку пройдуть відповідно Аріс С та Славію П, тоді можна буде робити якісь прогнози. Але Дніпро в 4му раунді зіграє в любому випадку.
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