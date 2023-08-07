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УЕФА сократил число потенциальных соперников Динамо и Днепра-1 в 4-м раунде ЛК
Жеребьевка уже сегодня
scdnipro1.com.ua
УЕФА сократил количество потенциальных соперников для "Днепра-1" и "Динамо" в Лиге Конференций. Как известно, сначала УЕФА определяет общий список команд, которые участвуют в том или ином раунде квалификации, а затем разбивают команды на группы.
Так вот, если "Динамо" пройдет "Арис", то ему могут выпасть кто-то из следующих победителей пар:
- "Дила" (Грузия) / "АПОЭЛ" (Кипр)
- "Бешикташ" (Турция) / "Нефтчи" (Азербайджан)
- "Б36 Торсгавн" (Фарерские острова) / "Риека" (Хорватия)
- "Тобол" (Казахстан) / "Дерри Сити" (Северная Ирландия)
Если "Днепр-1" проиграет пражской "Славии", то сыграет с кем-то из победителей следующих пар:
- "Лех" (Польша) / "Спартак" Трнава (Словакия)
- "Арока" (Португалия) / "Бранн" (Норвегия)
- "Адана Демирспор" (Турция) / "Осиек" (Хорватия)
- "Хиберниан" (Шотландия) / "Люцерн" (Швейцария)
Церемония жеребьевки состоится сегодня, 7 августа и начнется в 15:00. Матчи раунда плей-офф Лиги Конференций запланированы на 24 и 31 августа.
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