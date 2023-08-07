Бельгийская бригада арбитров рассудит матч Славия – Днепр-1

УЕФА назначил судейскую бригаду на первый поединок между пражской "Славией" и "Днепром-1" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Главный рефери матча - Лоуренс Виссер из Бельгии. На линиях будут работать Риен Ванизере и Тибо Нейссен. Обязанности четвертого судьи исполнит Лотар Докхандт.

Напомним, первый матч "Славия" - "Днепр-1" состоится 10 августа в Праге. Начало - в 20:00 по киевскому времени. Ответная игра состоится 17 августа в Кошице.