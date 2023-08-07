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Бельгийская бригада арбитров рассудит матч Славия – Днепр-1
Игра состоится 10 августа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назначил судейскую бригаду на первый поединок между пражской "Славией" и "Днепром-1" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Главный рефери матча - Лоуренс Виссер из Бельгии. На линиях будут работать Риен Ванизере и Тибо Нейссен. Обязанности четвертого судьи исполнит Лотар Докхандт.
Напомним, первый матч "Славия" - "Днепр-1" состоится 10 августа в Праге. Начало - в 20:00 по киевскому времени. Ответная игра состоится 17 августа в Кошице.
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