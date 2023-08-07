  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Бельгийская бригада арбитров рассудит матч Славия – Днепр-1
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бельгийская бригада арбитров рассудит матч Славия – Днепр-1

Лига Европы
(1 голосов)

Игра состоится 10 августа

Бельгийская бригада арбитров рассудит матч Славия – Днепр-1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА назначил судейскую бригаду на первый поединок между пражской "Славией" и "Днепром-1" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Главный рефери матча - Лоуренс Виссер из Бельгии. На линиях будут работать Риен Ванизере и Тибо Нейссен. Обязанности четвертого судьи исполнит Лотар Докхандт.

Напомним, первый матч "Славия" - "Днепр-1" состоится 10 августа в Праге. Начало - в 20:00 по киевскому времени. Ответная игра состоится 17 августа в Кошице.

Читайте такжеСегодня СК Днепр-1 узнает потенциальных соперников в Лиге Европы и Лиге Конференций
По теме
yellow-arrow
Матчи Динамо и Днепра-1 в еврокубках, старт АПЛ, Испании и Франции. Расписание футбола на 7 - 13 августа
yellow-arrow
Сегодня СК Днепр-1 узнает потенциальных соперников в Лиге Европы и Лиге Конференций
yellow-arrow
Заря сегодня узнает своего соперника в Лиге Европы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Славия (Прага) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде