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Игроки Днепра-1 и Славии примут участие в специальной акции в поддержку Украины
В фан-секторе украинцев ожидается несколько сотен болельщиков
Фото: СК Дніпро-1
Первому матчу "Днепра-1" и "Славии" будет предшествовать специальная акция в поддержку Украины, сообщает пресс-служба днепрян.
Игроки обеих команд выйдут в специально изготовленных футболках с надписью Stand with Ukraine, а затем еще и развернут баннер с таким же предложением. Эта акция была утверждена на утреннем совещании официальных лиц и представителей команд.
Были согласованы цвета формы, в которых сыграют соперники. "Днепр-1" выйдет в синей форме (вратарь - в зеленом), "Славия" сыграет в красной (вратарь - в желтом).
Также отмечается, что билетов на матч в продаже нет уже несколько дней, так что заполнены должны быть все более 18 тысяч мест на "Фортуна Арене". Без поддержки не останется и украинская команда - в фан-секторе украинцев ожидается несколько сотен болельщиков.
Игра "Славия" - "Днепр-1" пройдет в Праге сегодня, 10 августа. Начало - в 20:00.
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