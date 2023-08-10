Славия: Мы поддерживаем Украину с самого начала и будем делать это в дальнейшем

Чешская "Славия" перед матчем с "Днепром-1" в 3-м раунде квалификации Лиги Европы сделала заявление в поддержку Украины.

"В каждом матче мы соперники на поле. Боремся до последней минуты. Однако за его пределами мы - люди, которые хотят жить в свободном мире, не боясь за своих близких.

Это естественная вещь, которой нет в Украине. Мы поддерживаем ее с самого начала и будем делать это в дальнейшем", - гласит пресс-служба клуба.