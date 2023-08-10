Славия: Мы поддерживаем Украину с самого начала и будем делать это в дальнейшем
Чешский клуб выразил поддержку украинскому народу
Фото: slavia.cz
Чешская "Славия" перед матчем с "Днепром-1" в 3-м раунде квалификации Лиги Европы сделала заявление в поддержку Украины.
"В каждом матче мы соперники на поле. Боремся до последней минуты. Однако за его пределами мы - люди, которые хотят жить в свободном мире, не боясь за своих близких.
Это естественная вещь, которой нет в Украине. Мы поддерживаем ее с самого начала и будем делать это в дальнейшем", - гласит пресс-служба клуба.
Первая игра "Славия" - "Днепр-1" пройдет в Праге сегодня, 10 августа. Начало - в 20:00. Ответная встреча состоится в Кошице 17 августа в 21:00.
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