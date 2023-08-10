  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Славия: Мы поддерживаем Украину с самого начала и будем делать это в дальнейшем

Общие новости
(1 голосов)

Чешский клуб выразил поддержку украинскому народу

Славия: Мы поддерживаем Украину с самого начала и будем делать это в дальнейшем

Фото: slavia.cz

Новина українською

Чешская "Славия" перед матчем с "Днепром-1" в 3-м раунде квалификации Лиги Европы сделала заявление в поддержку Украины.

"В каждом матче мы соперники на поле. Боремся до последней минуты. Однако за его пределами мы - люди, которые хотят жить в свободном мире, не боясь за своих близких.

Это естественная вещь, которой нет в Украине. Мы поддерживаем ее с самого начала и будем делать это в дальнейшем", - гласит пресс-служба клуба.

Первая игра "Славия" - "Днепр-1" пройдет в Праге сегодня, 10 августа. Начало - в 20:00. Ответная встреча состоится в Кошице 17 августа в 21:00.

Читайте такжеСлавия - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 10.08.2023

По теме
yellow-arrow
Одни из лучших хавбеков рубежа XX и XXI века. Сегодня День рождения отмечают Рой Кин и Хавьер Дзанетти
yellow-arrow
Усиление Днепра-1, изгнание Мбаппе и счастливый день для фанов МЮ. Главные новости за 9 августа
yellow-arrow
Пихаленок под вопросом на матч со Славией - у него поднялась температура
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Славия (Прага) СК Днепр-1 война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде