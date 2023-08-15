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Луческу - о греческих болельщиках: Нас обзывали, на нас плевали, на судью оказывалось невероятное давление
Мирча надеется на поддержку со стороны румынских болельщиков
Главный тренер "
"Хотелось бы, чтобы на матче с "Арисом" в Салониках были болельщики. Мы приехали после сложного периода. Из Киева в Салоники мы добирались 23 часа. Мы доехали на поезде до Черновцов, затем на автобусе до Сучавы, а оттуда на самолете. Именно поэтому мы попросили отменить матч чемпионата, чтобы иметь возможность подготовиться. Восстановить игроков после такой поездки невозможно.
Сейчас я жду реакции от своей команды. Мы незаслуженно проиграли в Салониках. Пенальти не был назначен, в наши ворота не было явного пенальти, и он был назначен. Атмосфера была больше похожа на "Рапид" – "Петролул", но болельщики не были такими цивилизованными, как на "Джулешти". Нас обзывали, на нас плевали, на судью оказывалось невероятное давление. Поэтому мы очень хотим выиграть и пройти квалификацию. Затем предстоит матч с "Бешикташем" в Бухаресте. Их болельщики тоже очень поддерживают команду", – сказал Луческу.
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