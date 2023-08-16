Известный украинский ведущий прокомментирует матч Динамо - Арис на клубном YouTube киевлян

Украинский комментатор, журналист и телеведущий Тимур Мирошниченко присоединился к акции «Поддержи «Динамо» и призвал болеть за киевский клуб в ответном матче квалификации Лиги конференций против "Ариса".

"Это видеообращение ко всем украинцам в Румынии или где-то рядом, потому что в четверг в Бухаресте, на стадионе "Рапид Джулешти" "Динамо" играет ответный матч с "Арисом". Ребята защищают честь страны и им очень нужна поддержка. Поэтому все украинцы должны объединиться и обязательно быть на стадионе.

Забыл поделиться еще важной новостью: я в этот четверг тоже буду с "Динамо", правда, не в Бухаресте, а в комментаторской кабине! Впервые в жизни буду комментировать футбол и сразу такой важный поединок любимой, родной команды. Поэтому смотрите трансляцию на официальном YouTube-канале "Динамо" - там услышите и меня.

Не судите строго, я не футбольный комментатор, а страстный болельщик", - сказал Мирошниченко.