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Известный украинский ведущий прокомментирует матч Динамо - Арис на клубном YouTube киевлян

Лига конференций
(1 голосов)

Поединок уже завтра, 17 августа

Известный украинский ведущий прокомментирует матч Динамо - Арис на клубном YouTube киевлян

Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Новина українською

Украинский комментатор, журналист и телеведущий Тимур Мирошниченко присоединился к акции «Поддержи «Динамо» и призвал болеть за киевский клуб в ответном матче квалификации Лиги конференций против "Ариса".

"Это видеообращение ко всем украинцам в Румынии или где-то рядом, потому что в четверг в Бухаресте, на стадионе "Рапид Джулешти" "Динамо" играет ответный матч с "Арисом". Ребята защищают честь страны и им очень нужна поддержка. Поэтому все украинцы должны объединиться и обязательно быть на стадионе.

Забыл поделиться еще важной новостью: я в этот четверг тоже буду с "Динамо", правда, не в Бухаресте, а в комментаторской кабине! Впервые в жизни буду комментировать футбол и сразу такой важный поединок любимой, родной команды. Поэтому смотрите трансляцию на официальном YouTube-канале "Динамо" - там услышите и меня.

Не судите строго, я не футбольный комментатор, а страстный болельщик", - сказал Мирошниченко.

Напомним, что матч состоится 17 августа и начнется в 20:00. Первая игра завершилась поражением киевлян со счетом 0:1.

Тимур Мирошниченко - известный украинский комментатор, журналист и телеведущий. Он был ведущим "Евровидения", которое проходило в Киеве в 2017 году, а также ежегодно комментирует главный песенный конкурс в прямом эфире.

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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