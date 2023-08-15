Цыганков обратился к украинским болельщикам: Динамо нужна ваша поддержка

Бывший вингер "Динамо" Виктор Цыганков, ныне выступающий за испанскую "Жирону", обратился к украинским болельщикам с просьбой поддержать столичный клуб в ответном матче квалификации Лиги конференций против "Ариса".

Видеообращение игрока опубликовала пресс-служба "бело-синих".

"Дорогие украинцы! В эти сложные времена мы должны быть все вместе. Поэтому прошу вас, у кого есть возможность, поддержите "Динамо" в четверг в матче против "Ариса" на стадионе "Рапид".

Ребятам обязательно нужна ваша поддержка. Берегите себя и Cлава Украине", - сказал Цыганков на видео.