Цыганков обратился к украинским болельщикам: Динамо нужна ваша поддержка
Киевлян ожидает непростоой матч с "Арисом" в Бухаресте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший вингер "Динамо" Виктор Цыганков, ныне выступающий за испанскую "Жирону", обратился к украинским болельщикам с просьбой поддержать столичный клуб в ответном матче квалификации Лиги конференций против "Ариса".
Видеообращение игрока опубликовала пресс-служба "бело-синих".
"Дорогие украинцы! В эти сложные времена мы должны быть все вместе. Поэтому прошу вас, у кого есть возможность, поддержите "Динамо" в четверг в матче против "Ариса" на стадионе "Рапид".
Ребятам обязательно нужна ваша поддержка. Берегите себя и Cлава Украине", - сказал Цыганков на видео.
Матч между "Динамо" и "Арисом" состоится 17 августа в Бухаресте и начнется в 20:00 по Киеву. Первая игра завершилась поражением киевлян со счетом 0:1.
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