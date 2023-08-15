  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Цыганков обратился к украинским болельщикам: Динамо нужна ваша поддержка
В тренде

Цыганков обратился к украинским болельщикам: Динамо нужна ваша поддержка

Наши за границей
(1 голосов)

Киевлян ожидает непростоой матч с "Арисом" в Бухаресте

Цыганков обратился к украинским болельщикам: Динамо нужна ваша поддержка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший вингер "Динамо" Виктор Цыганков, ныне выступающий за испанскую "Жирону", обратился к украинским болельщикам с просьбой поддержать столичный клуб в ответном матче квалификации Лиги конференций против "Ариса".

Видеообращение игрока опубликовала пресс-служба "бело-синих".

"Дорогие украинцы! В эти сложные времена мы должны быть все вместе. Поэтому прошу вас, у кого есть возможность, поддержите "Динамо" в четверг в матче против "Ариса" на стадионе "Рапид".

Ребятам обязательно нужна ваша поддержка. Берегите себя и Cлава Украине", - сказал Цыганков на видео.

Матч между "Динамо" и "Арисом" состоится 17 августа в Бухаресте и начнется в 20:00 по Киеву. Первая игра завершилась поражением киевлян со счетом 0:1.

Читайте такжеЛуческу покинет Динамо в случае непопадания в групповой этап ЛК - Источник
По теме
yellow-arrow
Качараба может покинуть Славию и перейти в израильский клуб
yellow-arrow
Мудрику не хватило времени, Ливерпулю опорника, а Баварии – тренера. Обзор главных матчей уик-энда
yellow-arrow
Мудрик: Настолько не думаю о деньгах, что забываю когда приходит зарплата
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники) Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.08.2023 в 15:48
Дуже цинічно. Берегти себе можете ви, футболісти, та чиновники. Чого ж покинув країну у важкий час? (
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде