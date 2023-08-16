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Динамо четырежды проходило дальше после поражения в первом матче. Вылетов при такой конфигурации – одиннадцать
Еврокубковая статистика за период Независимости Украины в противостояниях на вылет
fcdynamo.com
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций "Динамо" проиграло в гостях греческому "Арису" 0:1. Ранее было четыре случая в истории выступлений киевлян под флагом Независимой Украины, когда команде удавалось проходить дальше после неудачи в первой серии противостояния на вылет. Статистика – здесь.
Но рядом с успехами были и неудачи. В истории украинских еврокубков есть одиннадцать случаев, когда "Динамо" все же сходило с дистанции после поражения в первом матче.
- Первый матч. "Андерлехт" (Бельгия) – "Динамо" (Украина) 4:2
- Второй матч. "Динамо" (Украина) – "Андерлехт" (Бельгия) 0:3
- Первый матч. "Рапид" (Вена, Австрия) – "Динамо" (Украина) 2:0
- Второй матч. "Динамо" (Украина) – "Рапид" (Вена, Австрия) 2:4
- Первый матч. "Бешикташ" (Турция) – "Динамо" (Украина) 3:1
- Второй матч. "Динамо" (Украина) – "Бешикташ" (Турция) 0:0
- Первый матч. "Динамо" (Украина) – "Рубин" (Россия) 0:2
- Второй матч. "Рубин" (Россия) – "Динамо" (Украина) 2:1
2013/14. 1/16-я финала Лиги Европы
- Первый матч. "Динамо" (Украина) – "Валенсия" (Испания) 0:2
- Второй матч. "Валенсия" (Испания) – "Динамо" (Украина) 0:0
- Первый матч. "Динамо" (Украина) – "Манчестер Сити" (Англия) 1:3
- Второй матч. "Манчестер Сити" (Англия) – "Динамо" (Украина) 0:0
- Первый матч. "Аякс" (Нидерланды) – "Динамо" (Украина) 3:1
- Второй матч. "Динамо" (Украина) – "Аякс" (Нидерланды) 0:0
- Первый матч. "Челси" (Англия) – "Динамо" (Украина) 3:0
- Второй матч. "Динамо" (Украина) – "Челси" (Англия) 0:5
- Первый матч. "Брюгге" (Бельгия) – "Динамо" (Украина) 1:0
- Второй матч. "Динамо" (Украина) – "Брюгге" (Бельгия) 3:3
- Первый матч. "Динамо" (Украина) – "Вильярреал" (Испания) 0:2
- Второй матч. "Вильярреал" (Испания) – "Динамо" (Украина) 2:0
- Первый матч. "Динамо" (Украина) – "Бенфика" (Португалия) 0:2
- Второй матч. "Бенфика" (Португалия) – "Динамо" (Украина) 3:0
Если расширять статистику и на времена выступления "Динамо" под флагом ссср, то в еврокубках было девять случаев, когда киевляне проигрывали первый гостевой еврокубковый матч на стадии на вылет в один мяч. Пять раз удавалось пройти дальше, четыре раза – нет.
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