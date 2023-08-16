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Динамо четырежды проходило дальше после поражения в первом матче. Вылетов при такой конфигурации – одиннадцать

Лига конференций
(1 голосов)

Еврокубковая статистика за период Независимости Украины в противостояниях на вылет

Динамо четырежды проходило дальше после поражения в первом матче. Вылетов при такой конфигурации – одиннадцать

fcdynamo.com

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций "Динамо" проиграло в гостях греческому "Арису" 0:1. Ранее было четыре случая в истории выступлений киевлян под флагом Независимой Украины, когда команде удавалось проходить дальше после неудачи в первой серии противостояния на вылет. Статистика – здесь.

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Но рядом с успехами были и неудачи. В истории украинских еврокубков есть одиннадцать случаев, когда "Динамо" все же сходило с дистанции после поражения в первом матче.

1992/93. 1/16-я финала Кубка УЕФА

  • Первый матч. "Андерлехт" (Бельгия) – "Динамо" (Украина) 4:2
  • Второй матч. "Динамо" (Украина) – "Андерлехт" (Бельгия) 0:3

1996/97. Квалификационный раунд Лиги чемпионов

  • Первый матч. "Рапид" (Вена, Австрия) – "Динамо" (Украина) 2:0
  • Второй матч. "Динамо" (Украина) – "Рапид" (Вена, Австрия) 2:4

2002/03. 1/16-я финала Кубка УЕФА

  • Первый матч. "Бешикташ" (Турция) – "Динамо" (Украина) 3:1
  • Второй матч. "Динамо" (Украина) – "Бешикташ" (Турция) 0:0

2011/12. Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

  • Первый матч. "Динамо" (Украина) – "Рубин" (Россия) 0:2
  • Второй матч. "Рубин" (Россия) – "Динамо" (Украина) 2:1

2013/14. 1/16-я финала Лиги Европы

  • Первый матч. "Динамо" (Украина) – "Валенсия" (Испания) 0:2
  • Второй матч. "Валенсия" (Испания) – "Динамо" (Украина) 0:0

2015/16. 1/8-я финала Лиги чемпионов

  • Первый матч. "Динамо" (Украина) – "Манчестер Сити" (Англия) 1:3
  • Второй матч. "Манчестер Сити" (Англия) – "Динамо" (Украина) 0:0

2018/19. Раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов

  • Первый матч. "Аякс" (Нидерланды) – "Динамо" (Украина) 3:1
  • Второй матч. "Динамо" (Украина) – "Аякс" (Нидерланды) 0:0

2018/19. 1/8-я финала Лиги Европы

  • Первый матч. "Челси" (Англия) – "Динамо" (Украина) 3:0
  • Второй матч. "Динамо" (Украина) – "Челси" (Англия) 0:5

2019/20. Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

  • Первый матч. "Брюгге" (Бельгия) – "Динамо" (Украина) 1:0
  • Второй матч. "Динамо" (Украина) – "Брюгге" (Бельгия) 3:3

2020/21. 1/8-я финала Лиги Европы

  • Первый матч. "Динамо" (Украина) – "Вильярреал" (Испания) 0:2
  • Второй матч. "Вильярреал" (Испания) – "Динамо" (Украина) 2:0

2022/23. Раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов

  • Первый матч. "Динамо" (Украина) – "Бенфика" (Португалия) 0:2
  • Второй матч. "Бенфика" (Португалия) – "Динамо" (Украина) 3:0

Если расширять статистику и на времена выступления "Динамо" под флагом ссср, то в еврокубках было девять случаев, когда киевляне проигрывали первый гостевой еврокубковый матч на стадии на вылет в один мяч. Пять раз удавалось пройти дальше, четыре раза – нет.

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В статье: Динамо (Киев) Третий квалификационный раунд Арис (Салоники)
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
16.08.2023 в 14:00
Якщо опиратися на програш у першому матчі всього один м'яч, то рахунок 4:1 на користь Динамо. Проте в останнє відігравалися, ВІСІМ років тому, коли Ярмоленко творив на полі дива! Так що шанси Є!
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старий фан (Рівне)
16.08.2023 в 13:06
За сталою традицією останніх євросезонів українську клуби вилітають на кожному етапі єврокубків. Ворскла завдання виконала, так, як Дніпро-1 фізично не може вилетіти зараз, то черга - Динамо.
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