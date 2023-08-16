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Ярмоленко: Первый матч с Арисом мы сыграли не на своем уровне

Лига конференций
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Но есть 90 минут, чтобы все изменить

Ярмоленко: Первый матч с Арисом мы сыграли не на своем уровне

fcdynamo.com

Новина українською

Хавбек "Динамо" Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого "Ариса", который состоится в четверг, 17 августа.

– Как вам играть домашний матч в Бухаресте?

- Конечно, это непросто, нам лучше играть в Украине, но сейчас в нашей стране война, поэтому нам приходится играть здесь. Впрочем, люди здесь дружественны нам, и мы это очень ценим.

– Вы впервые в Румынии? Есть ли у вас здесь друзья, ведь в этой стране много украинцев?

– Нет, я уже играл здесь. Конечно, хочу пригласить всех наших людей и местных жителей, интересующихся футболом, на завтрашний матч, приходите и поддержите нас. Этот матч для болельщиков, все, кто сейчас в Румынии, нам нужны на стадионе, ведь мы играем для вас.

- Какая обстановка в вашей команде и как вы готовы к завтрашней игре?

– Конечно, мы готовы. Понимаем, что первый матч мы сыграли не на своем уровне. У нас есть 90 минут исправить ситуацию.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
16.08.2023 в 20:30
Багато чого залежить і від тебе Андрію... Пригадай молодість, як запалював з Евертоном...
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