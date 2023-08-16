Ярмоленко: Первый матч с Арисом мы сыграли не на своем уровне

Хавбек " Динамо " Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого "Ариса", который состоится в четверг, 17 августа.

– Как вам играть домашний матч в Бухаресте?

- Конечно, это непросто, нам лучше играть в Украине, но сейчас в нашей стране война, поэтому нам приходится играть здесь. Впрочем, люди здесь дружественны нам, и мы это очень ценим.

– Вы впервые в Румынии? Есть ли у вас здесь друзья, ведь в этой стране много украинцев?

– Нет, я уже играл здесь. Конечно, хочу пригласить всех наших людей и местных жителей, интересующихся футболом, на завтрашний матч, приходите и поддержите нас. Этот матч для болельщиков, все, кто сейчас в Румынии, нам нужны на стадионе, ведь мы играем для вас.

- Какая обстановка в вашей команде и как вы готовы к завтрашней игре?

– Конечно, мы готовы. Понимаем, что первый матч мы сыграли не на своем уровне. У нас есть 90 минут исправить ситуацию.