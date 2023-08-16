Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко: Первый матч с Арисом мы сыграли не на своем уровне
Но есть 90 минут, чтобы все изменить
fcdynamo.com
Хавбек "
– Как вам играть домашний матч в Бухаресте?
- Конечно, это непросто, нам лучше играть в Украине, но сейчас в нашей стране война, поэтому нам приходится играть здесь. Впрочем, люди здесь дружественны нам, и мы это очень ценим.
– Вы впервые в Румынии? Есть ли у вас здесь друзья, ведь в этой стране много украинцев?
– Нет, я уже играл здесь. Конечно, хочу пригласить всех наших людей и местных жителей, интересующихся футболом, на завтрашний матч, приходите и поддержите нас. Этот матч для болельщиков, все, кто сейчас в Румынии, нам нужны на стадионе, ведь мы играем для вас.
- Какая обстановка в вашей команде и как вы готовы к завтрашней игре?
– Конечно, мы готовы. Понимаем, что первый матч мы сыграли не на своем уровне. У нас есть 90 минут исправить ситуацию.
Популярное сейчас
- В НАТО допустили членство Украины в альянсе в случае территориальных уступок России
- Динамо - Арис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Манчестер Сити - Севилья: где и когда смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА
- Динамо с видами на Бешикташ, Днепр-1 присматривается в Лигу конференций, влияние всех еврокубковых матчей на корзины
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО