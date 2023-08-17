  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Динамо – Арис. 0:1. Греки выходят вперед за 5 минут до перерыва. ВИДЕО
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо – Арис. 0:1. Греки выходят вперед за 5 минут до перерыва. ВИДЕО

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Сезон без еврокубков близок

Динамо – Арис. 0:1. Греки выходят вперед за 5 минут до перерыва. ВИДЕО

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" Киев пропускает в первом тайме ответного матча 3-го раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. "Арис" выходит вперед благодаря голу Лорена Морона.

Луис Пальма отдал результативную передачу, которую Морон замкнул. Испанец сделал счет двухматчевого противостояния 2:0 в пользу греков.

39' Луис Морон – 0:1.

По теме
yellow-arrow
Яремчук оформил дубль в Лиге конференций исландскому Акурейри
yellow-arrow
ЛК. Пюник с Братковым вылетает, прорыв Сепси, гордость поляков
yellow-arrow
Динамо – Арис. 2:1. Караваев забивает на 85-й и выводит киевлян в овер-тайм – Видео
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде