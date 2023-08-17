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Динамо – Арис. 0:1. Греки выходят вперед за 5 минут до перерыва. ВИДЕО
Сезон без еврокубков близок
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" Киев пропускает в первом тайме ответного матча 3-го раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. "Арис" выходит вперед благодаря голу Лорена Морона.
Луис Пальма отдал результативную передачу, которую Морон замкнул. Испанец сделал счет двухматчевого противостояния 2:0 в пользу греков.
39' Луис Морон – 0:1.
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