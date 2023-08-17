Матч Марибора и Фенербахче в ЛК прервали из-за потасовки фанатов. Фанаты хозяев украли баннер у гостей – Видео

Матч Лиги конференций между "Марибором" и "Фенербахче" был приостановлен из-за потасовки между фанатами команд. Болельщики хозяев агрессивно сорвали баннер ультрас турецкой команды.

В итоге около 10 фанатов "Фенербахче" догнали группу фанатов "Марибора" и силой отобрали баннер назад. В итоге в сети распространяются кадры с задержанными фанатами хозяев.

Турецкий клуб вел к моменту происшествия 1:0.