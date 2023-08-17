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Матч Марибора и Фенербахче в ЛК прервали из-за потасовки фанатов. Фанаты хозяев украли баннер у гостей – Видео

Лига конференций
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Атаковавшие уступали 0:1

Матч Марибора и Фенербахче в ЛК прервали из-за потасовки фанатов. Фанаты хозяев украли баннер у гостей – Видео

Фото: https://twitter.com/Fenerbahce

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Матч Лиги конференций между "Марибором" и "Фенербахче" был приостановлен из-за потасовки между фанатами команд. Болельщики хозяев агрессивно сорвали баннер ультрас турецкой команды.

В итоге около 10 фанатов "Фенербахче" догнали группу фанатов "Марибора" и силой отобрали баннер назад. В итоге в сети распространяются кадры с задержанными фанатами хозяев.

Турецкий клуб вел к моменту происшествия 1:0.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Марибор Лига конференций
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