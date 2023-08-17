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Матч Марибора и Фенербахче в ЛК прервали из-за потасовки фанатов. Фанаты хозяев украли баннер у гостей – Видео
Атаковавшие уступали 0:1
Фото: https://twitter.com/Fenerbahce
Матч Лиги конференций между "Марибором" и "Фенербахче" был приостановлен из-за потасовки между фанатами команд. Болельщики хозяев агрессивно сорвали баннер ультрас турецкой команды.
В итоге около 10 фанатов "Фенербахче" догнали группу фанатов "Марибора" и силой отобрали баннер назад. В итоге в сети распространяются кадры с задержанными фанатами хозяев.
Турецкий клуб вел к моменту происшествия 1:0.
Gelen bilgilere göre Maribor taraftarı GFB Europe açtığı pankarta istinaden kendi tribünlerinden güvenlik önlemine takılmadan bizim tribünlerimize saldırdı— FF TV (@FFTVofficial) August 17, 2023
pic.twitter.com/KrxNHx925R
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