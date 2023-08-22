Азов поблагодарил игроков Динамо за поддержку на международной арене

Полк "Азов" на своих официальных страницах опубликовал обращение к игрокам киевского " Динамо ".

"Спасибо игрокам и всей команде киевского "Динамо" за поддержку бригады специального назначения НГУ "Азов".

Ваша победа над "Арисом" стала достойным ответом на безосновательные обвинения и провокации со стороны некоторых греческих болельщиков.

Желаем столичному клубу не останавливаться на достигнутом и в новом сезоне продолжать достойно представлять Украину на международной арене!", - говорится в заявлении.

Напомним, что в первом матче греческие фанаты вывесили за воротами провокационный баннер "smash azov nazis", что переводится как "разгромите нацистов Азова".

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В ответном поединке игроки "Динамо" после стартового свистка побежали праздновать победу перед греческими болельщиками, показывая определенные жесты, что стало своеобразным ответом грекам.