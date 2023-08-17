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Игроки Динамо и Ариса устроили потасовку, после того как киевляне напомнили греческим болельщикам про Азов

Лига Европы
(1 голосов)

Динамо выгрызло победу в серии пенальти

Игроки Динамо и Ариса устроили потасовку, после того как киевляне напомнили греческим болельщикам про Азов

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Киевское "Динамо" в серии пенальти обыграло "Арис" в ответном матче квалификации Лиги конференций.

После поражения 0:1 киевляне в домашнем матче выиграли со счетом 2:1, переведя игру в серию пенальти, где удача сопутствовала Бущану и ко – 6:5.

После последнего удара киевляне побежали праздновать, попутно показав пару провокационных жестов болельщикам греческой команды, ответив, таким образом, на провокационный баннер против "Азова" в первом матч.

Читайте также"smash azov nazis", - фанаты Ариса на матче с Динамо вывесили провокационный баннер. ФОТО

После этого на поле подтянулись игроки "Ариса", команды немного потолкались, больше для виду, но судья, в итоге, выписал горчичники Бущану и Дубинчаку.

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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Brian Cohen (Дніпро)
17.08.2023 в 23:01
греків-раком.
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