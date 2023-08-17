Игроки Динамо и Ариса устроили потасовку, после того как киевляне напомнили греческим болельщикам про Азов

Киевское "Динамо" в серии пенальти обыграло "Арис" в ответном матче квалификации Лиги конференций.

После поражения 0:1 киевляне в домашнем матче выиграли со счетом 2:1, переведя игру в серию пенальти, где удача сопутствовала Бущану и ко – 6:5.

После последнего удара киевляне побежали праздновать, попутно показав пару провокационных жестов болельщикам греческой команды, ответив, таким образом, на провокационный баннер против "Азова" в первом матч.

После этого на поле подтянулись игроки "Ариса", команды немного потолкались, больше для виду, но судья, в итоге, выписал горчичники Бущану и Дубинчаку.